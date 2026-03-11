Guerra El 53% de los votantes estadounidenses desaprueban la guerra en Irán, según encuestas La mayoría de los votantes registrados en Estados Unidos no están de acuerdo con la ofensiva militar estadounidense-israelí y no tienen claras las razones del presidente Donald Trump para comenzar los ataques en territorio iraní.

Diversas encuestas y sondeos realizados entre los votantes registrados en Estados Unidos revelaron que la mayoría están en contra de la ofensiva militar que inició el gobierno de Donald Trump en Irán, el sábado 28 de febrero de 2026.

Según información recabada por la agencia de noticias Associated Press, alrededor de 53% de los votantes estadounidenses se opone a la acción militar de su país contra Irán, mientras que cuatro de cada diez la apoyan y cerca de 10% no tiene una postura definida, con base en una encuesta realizada el fin de semana pasado por Quinnipiac.

El sondeo Ipsos también encontró que el rechazo a los ataques militares estadounidenses-israelíes también supera al apoyo, y resultados similares arrojaron encuestas relámpago de The Washington Post realizadas poco después de que comenzaran los bombardeos conjuntos.

Estas técnicas de recopilación de datos, además, indicaron que muchos estadounidenses consideran que el gobierno del presidente Donald Trump no ha explicado con claridad las razones de los ataques contra los iraníes.

Así quedó expuesto en la encuesta realizada por Quinnipiac, ya que el 55% de los votantes dijo no creer que Irán representara una "amenaza militar inminente" antes de la guerra.

A los estadounidenses les preocupa más el precio de la gasolina

La encuesta de Quinnipiac también reflejó la preocupación económica de los ciudadanos de Estados Unidos, ya que la mayoría de los votantes está muy o algo preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina; solo cerca de una cuarta parte de la muestra estadística afirma estar poco o nada preocupada por el costo del combustible.

En el sondeo de Ipsos, realizado entre el 6 y el 9 de marzo, resultó que casi dos tercios de los estadounidenses creen que los precios de la gasolina empeorarán durante el próximo año como consecuencia de la acción militar.

Respecto a temas de seguridad nacional, alrededor de la mitad de los votantes que participaron en las encuestas de Quinnipiac consideraron que los ataques contra Irán provocaron que Estados Unidos sea menos seguro, mientras que solo tres de cada diez creen que aumentan la seguridad nacional.

La posibilidad de ampliar la ofensiva militar también generó rechazo porque casi tres cuartas partes de los votantes registrados y encuestados por Quinnipiac se oponen al envío de tropas terrestres a Irán, mientras que solo dos de cada diez respaldan esa opción para extender el conflicto.

Finalmente, la encuesta de Ipsos señaló que casi nueve de cada diez adultos en Estados Unidos están muy o algo preocupados por el riesgo que la guerra representa para el personal militar estadounidense.

El presidente Donald Trump ha afirmado que la guerra en Irán podría terminar pronto o que está "casi terminada", pero también ha dicho que Estados Unidos seguirá atacando objetivos iraníes hasta neutralizar completamente la capacidad militar de Irán.