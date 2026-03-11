Petróleo Agencia Internacional de Energía propone liberación récord de reservas de petróleo por crisis con Irán La liberación superaría los 182 millones de barriles usados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Video Precios de la gasolina en EEUU alcanzan su máximo en 18 meses

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, informó el Wall Street Journal el martes.

Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario al citar funcionarios familiarizados con las discusiones.

PUBLICIDAD

La propuesta circuló en una reunión de emergencia celebrada el martes entre responsables de energía de los 32 países miembros de la AIE, y se espera una decisión para el miércoles, según el Journal.

Caen precios de petróleo tras propuesta de liberar reservas de crudo

Los precios del petróleo cayeron tras versiones de prensa que señalan que la Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de crudo de su historia para reducir los precios en medio de la guerra en Irán.

Video Sube la gasolina en Texas por guerra en Irán: consejos para gastar menos combustible



El barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial del mercado petrolero, caía 0,84% a 87,06 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, entre otros, perdía 1,02% a 82,60 dólares.

Los países productores deben decidir posteriormente el miércoles si liberan sus reservas, informó el diario.

Previamente en el comercio asiático, el WTI había subido más de 5% luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificara sus amenazas relacionadas con la situación en el estrecho de Ormuz, ruta de tránsito del 20% del petróleo mundial.

Trump amenazó el martes a Irán con graves "consecuencias militares" si llega a minar el estrecho de Ormuz, convertido en eje de esta guerra, en la que Teherán mantiene un tono desafiante.

Las acciones, en tanto, subían en Asia, con el índice japonés Nikkei en alza de 2% y el surcoreano Kospi con 2,5% de aumento.

FTA