Noticias Toman medida histórica para evitar escasez de petróleo: Este es el plan ante cierre del estrecho de Ormuz Te contamos en qué consisten las medidas para evitar la escasez de petróleo en el mundo, tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán

Este miércoles 11 de marzo del 2026, 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía ( AIE) decidieron tomar medidas históricas referentes al petróleo, después de que Irán cerró el estrecho de Ormuz, afectando el tráfico comercial a nivel mundial.

La medida por la que optó la República Islámica ha hecho que el precio del petróleo aumente, llegando el lunes a su máximo precio de 120 dólares por cada barril y afectando al precio de la gasolina y de los mercados bursátiles.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE, Fatih Birol, mencionó que los países pondrán 400 millones de barriles de petróleo a disposición del mercado para compensar la pérdida por el cierre del estrecho de Ormuz.

Reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz la mejor opción

Fatih Birol informó que esta medida tiene como objetivo estabilizar los mercados y remarcó que lo mejor para los flujos estables del petróleo es que se reanude el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Explicó que las reservas estarán a disposición del mercado en un calendario de cada país miembro. Los miembros de la AIE tienen más de 1200 millones de barriles de sus reservas de emergencia.

Cabe señalar que en el estrecho de Ormuz transitaban todos los días 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos.

Esta medida es muy crucial, ya que muestra el verdadero aprieto en el que se encuentran las naciones, ya que esta es la sexta liberación de las reservas de la AIE en toda la historia de la institución.

Algunas de las liberaciones de las reservas de petróleo se llevaron a cabo en el año 2022 tras la invasión de Ucrania, en la cual se usaron dos de ellas. En el 2011 se usó una por la guerra civil libia y en 1991 a inicios de la guerra del Golfo.