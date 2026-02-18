Noticias ¿En cuánto cotiza hoy el Bitcoin? Se dispara valor este miércoles, su mayor alza desde marzo de 2023 Los movimientos recientes muestran que la criptomoneda ha tenido variaciones constantes en pocos días; tras una fuerte caída, logró recuperarse con una subida importante y ahora mantiene cambios durante la misma jornada





A pesar de que a principios de febrero el bitcoin registró una fuerte caída y se ubicó en su nivel más bajo desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre de 2024, este miércoles 18 de febrero de 2026 la moneda virtual muestra un repunte. A continuación, te contamos en cuánto cotiza hoy y si podría volver a subir.

Recuperación del bitcoin tras baja a inicios de febrero

El comportamiento del bitcoin durante febrero ha mostrado cambios importantes. De acuerdo con la plataforma financiera Market Screener, el 6 de febrero, un día después de la caída registrada a inicios de mes, la criptomoneda subió más del 10%.

En ese momento, el bitcoin cotizó en 69,772 dólares y se encaminó a su mayor alza diaria desde marzo de 2023. Esta subida marcó una recuperación relevante luego del descenso que había preocupado a los mercados en los primeros días del mes.

Así cotiza el bitcoin hoy, miércoles 18 de febrero

Según datos del mercado de Binance Square, este miércoles 18 de febrero de 2026 el bitcoin cayó por debajo de los 67,000 dólares y se cotizaba en 66,913 dólares, con una disminución del 2.93% en 24 horas a la 01:34 AM (UTC).

Horas después, a las 07:44 AM (UTC), la moneda virtual superó nuevamente el umbral de los 68,000 dólares y se cotizaba en 68,074.75 dólares, con una baja menor del 0.53% en 24 horas.

¿Volverá a subir el bitcoin?

Los movimientos recientes muestran que el bitcoin ha tenido variaciones constantes en pocos días. Tras una fuerte caída, logró recuperarse con una subida importante y ahora mantiene cambios durante la misma jornada.

Por el momento, la información disponible solo indica que el precio del bitcoin continúa cambiando. Aunque ha logrado recuperarse y volver a superar los 68,000 dólares, no existe certeza sobre si continuará subiendo o si presentará nuevas bajas en los próximos días.

