Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este lunes 16 de febrero de 2026?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso en el President's Day

El comportamiento del dólar es importante para tener las mejores decisiones financieras, ya que el precio puede subir o bajar en un día, esto teniendo en cuenta decisiones políticas y del mismo mercado.

Estar al tanto de su precio de compra y venta es fundamental en el caso de que tengas que hacer operaciones con el billete verde, como las remesas, compras en línea, entre otras. Es por eso que aquí te decimos en cuánto está el dólar hoy lunes 16 de febrero 2026.

¿Cerrarán bancos hoy por el President’s Day?

El Presidents’ Day se celebra el tercer lunes del mes de febrero, por el cumpleaños de George Washington, aunque realmente sea el 11 de febrero.

En este día cierra la mayoría de los bancos y la Reserva Federal, por lo que no hay procesamiento de transacciones interbancarias ni servicios presenciales. Sin embargo, se mantiene la banca móvil, al igual que los cajeros automáticos. Algunos de los bancos que están cerrados son Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo.

Video ¿Cuándo sentirá la clase media la baja de la inflación? Experto prevé alivio para verano

¿Cómo cerró el dólar el viernes 13 de febrero del 2026?

El viernes 13 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.15 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).El precio de venta cerró en promedio con $17.45 y $17.65 pesos mexicanos por cada unidad.En el caso del precio por compra, fue de $16.00 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el lunes 16 de febrero del 2026

?Este lunes 16 de febrero, el dólar se cotiza en $17.17 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.59 y $17.80 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.85 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.


