Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes 17 de febrero de 2026?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 17 de febrero de 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
¿Cuándo sentirá la clase media la baja de la inflación? Experto prevé alivio para verano

El precio del dólar es importante para poder hacer de la mejor manera las transacciones con el mismo, remesas, compras en línea, operaciones que involucren esta unidad.

El precio de compra y venta es relevante para las finanzas personales, comercio internacional, compras, entre otras. Ya que el valor del mismo puede subir o bajar de un momento a otro, por una decisión política o del mercado. Es por eso que aquí te decimos en cuánto está el dólar hoy martes 17 de febrero 2026.

¿Cómo cerró el dólar el lunes 16 de febrero del 2026?

El lunes 16 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.16 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico). El precio de venta cerró en promedio con $17.59 y $17.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.85 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el martes 17 de febrero del 2026?

Este martes 17 de febrero, el dólar se cotiza en $17.20 pesos mexicanos por cada billete verde en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico). El precio de venta en promedio es de $17.45 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.10 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

Última hora: La inflación en EEUU sube un 0.2% en enero, el índice general se sitúa en un 2.4%


