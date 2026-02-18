Noticias ¿En cuánto está el dólar hoy en México? Tipo de cambio frente al peso este miércoles 18 de febrero de 2026 Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 18 de febrero de 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso





El saber el precio del dólar es relevante tanto para conocer cómo va la economía internacionalmente y para finanzas personales como remesas, compras en línea y toda operación que involucre al billete verde.

También el tener conocimiento del precio de venta y compra del mismo ayuda a tomar las mejores decisiones financieras, porque el valor es volátil, dependiendo de las grandes empresas y de la política. Es por eso que aquí te decimos en cuánto está el dólar hoy miércoles 18 de febrero del 2026.

Cabe destacar que el pico máximo que ha tenido el precio del dólar este 2026 ha sido de 17.94 pesos mexicanos en promedio por cada unidad, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico). Y el precio más bajo que se ha tenido ha sido de 17.11 pesos por cada billete verde, hasta el momento.

¿Cómo cerró el dólar el martes 17 de febrero del 2026?

El martes 17 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.12 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.45 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.10 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el miércoles 18 de febrero del 2026?

Este miércoles 18 de febrero, el dólar se cotiza en $17.17 pesos mexicanos por cada billete verde en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.35 y $17.80 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.95 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

