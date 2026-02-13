Inflación Baja la inflación en Estados Unidos, pero subieron los precios de estos productos Información oficial revela en cuánto quedó la inflación durante enero 2026, en Estados Unidos

Video Trump celebra su gestión económica mientras analistas alertan por alza en productos básicos

La inflación en Estados Unidos disminuyo durante enero 2026, según revelaron cifras oficial este viernes 13 de febrero.

De acuerdo con información oficial, la inflación se ubicó en 2,4% interanual en enero 2026, frente al 2,7% de diciembre 2025.

Productos que más subieron de precio

El reporte que se reveló este viernes, además del énfasis en la disminución de la inflación interanual revela cuáles productos subieron más su precio.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticas AFP, los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual, respectivamente. El precio de los alimentos subió 2,9%.

Por su parte, la agencia de noticias AP recordó que el objetivo de inflación de la Reserva Federal (Fed) es de 2%.

Los precios subyacentes, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, subieron apenas 2,5% en enero respecto de hace un año, por debajo de 2,6% el mes anterior y el incremento más pequeño desde marzo de 2021.

Además, destacó que los alquileres de apartamentos se disparara tras la pandemia, con los precios al consumidor alrededor de 25% más altos que hace cinco años.

En términos mensuales, los precios al consumidor subieron 0,2% en enero respecto de diciembre, mientras que los precios subyacentes aumentaron 0,3%.