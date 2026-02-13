Wall Street Wall Street se recupera de caída por preocupaciones sobre IA y cierra al alza luego de dato de inflación El S&P 500 subió un 0.3%, un día después de sufrir una de sus peores pérdidas desde el Día de Acción de Gracias.

El mercado bursátil estadounidense subió este viernes después de que la actualización del dato de la inflación en el país ayudó a calmar a un Wall Street que ha estado sacudido por preocupaciones sobre cómo la tecnología de inteligencia artificial podría cambiar el mundo de los negocios.

Al cierre, el S&P 500 subió un 0.3%, un día después de sufrir una de sus peores pérdidas desde el Día de Acción de Gracias. Mientras el Promedio Industrial Dow Jones subió 89 puntos, o un 0.2%, y el Nasdaq Composite subió un 0.2%.

¿Por qué subieron las acciones?

Las acciones se vieron impulsadas por la disminución de la presión del mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras un informe que mostró que la inflación se desaceleró el mes pasado más de lo previsto por los economistas. Los consumidores estadounidenses pagaron precios por comestibles, ropa y otros artículos de primera necesidad un 2.4 % más altos que el año anterior.

Si bien esta cifra es superior a la deseada y al objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed), no fue tan mala como la tasa del 2.7% de diciembre. Además, un indicador subyacente que los economistas consideran un mejor predictor de la posible dirección de la inflación se desaceleró a su nivel menos doloroso en casi cinco años.

Además de ayudar a los hogares estadounidenses que luchan por mantenerse al día con el coste de la vida, una inflación más lenta también podría dar a la Fed mayor margen de maniobra para recortar los tipos de interés, si fuera necesario. La Fed ha suspendido sus recortes, pero se espera que los reanude a finales de este año.

Bajar las tasas impulsaría la economía y elevaría los precios de las acciones. Lo que frena a la Fed de recortar es la amenaza de que puedan impulsar la inflación.

Mientras tanto, la economía parece estar en una mejor situación que a fines de 2025. Además de la desaceleración de la inflación, el mercado laboral también mejoró el mes pasado más de lo que esperaban los economistas.

En Wall Street, los precios de las acciones se estabilizaron un poco para varias empresas que los inversores anteriormente habían señalado como posibles perdedoras por la disrupción de la IA.

