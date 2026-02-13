Wall Street

Wall Street se recupera de caída por preocupaciones sobre IA y cierra al alza luego de dato de inflación

El S&P 500 subió un 0.3%, un día después de sufrir una de sus peores pérdidas desde el Día de Acción de Gracias.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Precios al consumidor bajan y la inflación se desacelera al 2.4% en enero

El mercado bursátil estadounidense subió este viernes después de que la actualización del dato de la inflación en el país ayudó a calmar a un Wall Street que ha estado sacudido por preocupaciones sobre cómo la tecnología de inteligencia artificial podría cambiar el mundo de los negocios.

Al cierre, el S&P 500 subió un 0.3%, un día después de sufrir una de sus peores pérdidas desde el Día de Acción de Gracias. Mientras el Promedio Industrial Dow Jones subió 89 puntos, o un 0.2%, y el Nasdaq Composite subió un 0.2%.

PUBLICIDAD

¿Por qué subieron las acciones?

Más sobre Wall Street

Wall Street castiga a empresas rezagadas en IA y hunde las acciones: ¿Qué índices tuvieron un jueves negro?
6 mins

Wall Street castiga a empresas rezagadas en IA y hunde las acciones: ¿Qué índices tuvieron un jueves negro?

Dinero
Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia y Trump lo celebra; así cerró Wall Street hoy
1 mins

Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia y Trump lo celebra; así cerró Wall Street hoy

Dinero
De la caída del bitcoin al desplome de las acciones de Amazon: así cerró Wall Street hoy
2 mins

De la caída del bitcoin al desplome de las acciones de Amazon: así cerró Wall Street hoy

Dinero
Acciones de firmas tecnológicas se hunden por segundo día consecutivo y arrastran a Wall Street
2 mins

Acciones de firmas tecnológicas se hunden por segundo día consecutivo y arrastran a Wall Street

Dinero
Las Big Tech arrastran a Wall Street a la baja mientras los precios del oro y la plata tienen rebote
1 mins

Las Big Tech arrastran a Wall Street a la baja mientras los precios del oro y la plata tienen rebote

Dinero
Desplome de acciones de Microsoft sacude a los principales índices de Wall Street; así cerró el mercado de valores de EEEUU
1 mins

Desplome de acciones de Microsoft sacude a los principales índices de Wall Street; así cerró el mercado de valores de EEEUU

Dinero
Acciones estadounidenses suben con el oro y la plata en niveles récord, ¿qué está pasando en los mercados?
2 mins

Acciones estadounidenses suben con el oro y la plata en niveles récord, ¿qué está pasando en los mercados?

Dinero
Wall Street se recupera de su peor día desde octubre luego de acuerdo de Trump sobre Groenlandia
1 mins

Wall Street se recupera de su peor día desde octubre luego de acuerdo de Trump sobre Groenlandia

Dinero
Wall Street se desploma ante amenaza arancelaria de Trump a países europeos
2 mins

Wall Street se desploma ante amenaza arancelaria de Trump a países europeos

Dinero
Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia
1 mins

Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia

Dinero

Las acciones se vieron impulsadas por la disminución de la presión del mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras un informe que mostró que la inflación se desaceleró el mes pasado más de lo previsto por los economistas. Los consumidores estadounidenses pagaron precios por comestibles, ropa y otros artículos de primera necesidad un 2.4 % más altos que el año anterior.

Si bien esta cifra es superior a la deseada y al objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed), no fue tan mala como la tasa del 2.7% de diciembre. Además, un indicador subyacente que los economistas consideran un mejor predictor de la posible dirección de la inflación se desaceleró a su nivel menos doloroso en casi cinco años.

Además de ayudar a los hogares estadounidenses que luchan por mantenerse al día con el coste de la vida, una inflación más lenta también podría dar a la Fed mayor margen de maniobra para recortar los tipos de interés, si fuera necesario. La Fed ha suspendido sus recortes, pero se espera que los reanude a finales de este año.

Bajar las tasas impulsaría la economía y elevaría los precios de las acciones. Lo que frena a la Fed de recortar es la amenaza de que puedan impulsar la inflación.

Mientras tanto, la economía parece estar en una mejor situación que a fines de 2025. Además de la desaceleración de la inflación, el mercado laboral también mejoró el mes pasado más de lo que esperaban los economistas.

PUBLICIDAD

En Wall Street, los precios de las acciones se estabilizaron un poco para varias empresas que los inversores anteriormente habían señalado como posibles perdedoras por la disrupción de la IA.

Mira también:

Video ¿Recibes pagos por Zelle o Cash App? Esto te evitar problemas con IRS
Relacionados:
Wall StreetNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX