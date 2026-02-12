Economía

Bajan solicitudes de asistencia pública por desempleo: Sigue en rango saludable

El Departamento de Trabajo reveló este jueves cifras sobre la petición de apoyo por desempleo en Estados Unidos

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Última hora: Economía de EEUU suma 130,000 empleos en enero; desempleo se mantiene en 4.3%

La economía de Estados Unidos muestra signos de recuperación y muestra de ello es la disminución en la solicitud de apoyo por desempleo, que da ayudas a sociales a quienes fueron despedidos.

Recientemente, el Departamento del Trabajo informó sobre cifras en creación de empleos durante enero 2026, cuya cifra superó las expectativas.

Por otro lado, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) informó este jueves sobre su pronóstico en torno al déficit y deuda pública federal, que no es muy alentador.

¿Cómo está el desempleo en Estados Unidos?

Este jueves 12 de febrero 2026, el Departamento del Trabajo informó que disminuyó el número de solicitudes de prestaciones por desempleo que se realizaron la semana pasada.

La agencia de noticias AP señaló que el número de solicitudes de apoyo por desempleo se mantiene “dentro del rango históricamente saludable de los últimos años”.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana, que terminó el 7 de febrero, bajaron en 5.000, a 227.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo.

Analistas encuestados por la firma de datos FactSet han pronosticado un promedio de 226.000 nuevas solicitudes.

De acuerdo con AP, “las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral”.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 7.000, a 219.500.

El número total de estadounidenses que presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 31 de enero, aumentó en 21.000, a 1,86 millones, indicó el gobierno.

