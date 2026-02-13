Noticias

¿Cuánto dinero tiene el Powerball hoy? Esta es la bolsa acumulada del premio mayor de la lotería

Tras un sorteo el pasado miércoles en el que ningún jugador logró llevarse el Gran Premio, la bolsa acumulada del Powerball ha vuelto a subir.

N+ Univision
Por:N+ Univision
El sueño de convertirse en millonario sigue vigente en Estados Unidos. Tras un sorteo el pasado miércoles en el que ningún jugador logró llevarse el Gran Premio, la bolsa acumulada del Powerball ha vuelto a subir, despertando nuevamente la fiebre por la lotería en todos los rincones del país.

El premio mayor para el próximo sorteo

Para el sorteo de este sábado 14 de febrero de 2026, coincidiendo curiosamente con el Día de San Valentín, el premio mayor estimado es de 146 millones de dólares.

Si la suerte toca a tu puerta y decides reclamar el premio en un pago único en efectivo, la cifra estimada se sitúa en los 66.9 millones de dólares (antes de impuestos). Esta es la opción más popular entre los ganadores, aunque también existe la posibilidad de recibir el pago anualizado durante 30 años.

Resultados del último sorteo

En el sorteo del pasado miércoles 11 de febrero, los números ganadores fueron: 6, 20, 33, 40, 48 y el Powerball fue el 5.

Aunque nadie acertó los seis números para llevarse el jackpot de 126 millones que estaba en juego, hubo mucha acción en otras categorías. Un afortunado jugador en Arizona logró acertar las cinco bolas blancas, llevándose un premio de 1 millón de dólares.

¿Cómo participar en Powerball?

Para jugar al Powerball, los interesados deben adquirir un boleto de 2 dólares y seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 (bolas blancas) y un número adicional entre el 1 y el 26 para el Powerball (bola roja).

El próximo sorteo es este sábado 14 de febrero de 2026. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. Puedes seguir los resultados en vivo a través del sitio oficial de Powerball o en las estaciones de televisión locales.

