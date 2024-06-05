Dina Boluarte no anunció un nuevo proyecto de inversión que garantiza “2,500 soles” diarios: su discurso fue manipulado

La imagen de Dina Boluarte, presidenta de Perú, aparece en un video ofreciendo supuestamente solo a 100 personas “una oportunidad de ganar dinero que cambiará tu vida”, a través de un presunto proyecto de inversión “exclusivo para los peruanos” con el que pueden ganar “2,500 soles” (669.40 dólares) diarios. Sin embargo, esto es falso. Aunque Boluarte aparece en el video, las imágenes corresponden a un discurso de marzo de 2024, sin relación con lo promovido en la publicación de Facebook, cuyo audio está manipulado.

PUBLICIDAD

En el video, Boluarte parece afirmar que los peruanos pueden ganar “2,500 soles por día” usando un “algoritmo” que su “socio, que trabaja en un gran banco privado”, probó “en los mercados financieros” y con el cual un “grupo de personas […] ganó más de 20,000 soles [5,355.24 dólares] en la primera semana”.

En otra parte de la grabación, se escucha: “He decidido ofrecer este software a 100 personas” y se asegura que será completamente gratis. El video, publicado el 28 de mayo de 2024 y reproducido más de 97,000 veces, muestra a la mandataria con un traje rosado, frente a un podio y con la bandera de Perú detrás de ella. En la parte superior se lee el texto: “Desde 1000 [soles] Exclusivo para peruanos!”, mientras que en la parte inferior dice: “Nuevo proyecto de inversión Dina Boluarte”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Su discurso no tiene relación con ningún “software” de inversión

En elDetector lo primero que observamos fue que el usuario que compartió el post no corresponde a la cuenta oficial de Boluarte ni a la de ninguna institución gubernamental de Perú. Así que realizamos una búsqueda en el sitio oficial del gobierno peruano con las palabras clave “proyecto de inversión Dina Boluarte”, pero, entre los resultados, no encontramos ningún comunicado que afirmara lo que se anuncia en la publicación.

PUBLICIDAD

Posteriormente, hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura de pantalla de la mandataria en el video analizado, y nos llevó al contenido original: un discurso publicado en la cuenta de YouTube de la Presidencia de la República del Perú hace más de dos meses al momento de publicar esta verificación: el 22 de marzo de 2024.

Al compararlos, notamos que muchos elementos de ambos videos eran idénticos, como la ropa de Boluarte, la bandera peruana y el micrófono, así como el encuadre. Sin embargo, otros no coincidían: a diferencia del clip desinformativo, que muestra un texto en la parte inferior y superior del video, en el original no aparece ningún texto.

Al escuchar el audio, confirmamos que en ninguna parte del pronunciamiento de Boluarte se aborda la supuesta oportunidad de inversión para los peruanos, sino temas como el Día Mundial del Agua, su compromiso con el pueblo peruano y, además, responde a preguntas de la prensa relacionadas con una investigación de la que está siendo objeto por presunto enriquecimiento ilícito. En ningún momento menciona la palabra software, como supuestamente hace en el contenido manipulado.

El enlace no te dirige a un sitio del gobierno

Al final del video desinformativo, se invita a los usuarios a hacer clic en un enlace y proporcionar su “dirección de correo electrónico” para acceder al supuesto programa de inversión, prometiendo que “la información” de la página “está protegida contra el uso indebido” y “ataques de hackers”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al ingresar, descubrimos que el sitio web no pertenece a ninguna institución gubernamental. Además, aunque la página contiene un texto relacionado con finanzas, en ninguna parte se describe el supuesto programa que garantiza “2,500 soles” como ingreso diario, tal como se promete en el anuncio, pero sí se solicitan datos personales.

Las publicaciones que emplean titulares llamativos o engañosos y utilizan imágenes de personas reconocidas con el fin de atraer a los usuarios a visitar su sitio web, a menudo fraudulentos, son conocidas como clickbait (ciberanzuelo). Esta estrategia se usa comúnmente para generar tráfico web que se traduce en beneficios económicos y, en algunas ocasiones, para incitar a los usuarios a proporcionar información personal a través de formularios, como puede ser la económica, pudiendo convertirse en víctimas de ciberestafas, como ya hemos señalado en elDetector.

La fiscalía general del estado de Colorado advierte que compartir este tipo de datos puede exponer a los usuarios a un “robo de identidad”, y es probable que dicha información sea vendida a personas o compañías que envían mensajes no deseados (spammers).

Conclusión

Es falso que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, haya anunciado un “nuevo proyecto de inversión” con el que los peruanos puedan generar ingresos de 2,500 soles al día a través de un “software” que pueden adquirir de forma gratuita, como sugiere un video difundido en Facebook. Desde elDetector comprobamos que el contenido fue manipulado. En la grabación original publicada en la cuenta del gobierno en YouTube, en ningún momento se escucha a la mandataria hablar sobre inversiones. En su lugar, aborda su compromiso con el país, discute temas relacionados con el agua y responde preguntas de la prensa sobre la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.