La desinformación de los gobernantes sí afecta la vida de los ciudadanos

Según un estudio publicado por la revista científica The Lancet en 2021, los latinos que viven en EEUU tienen una tasa de infección por covid-19 cuatro veces más grande que los blancos no latinos, y un riesgo de hospitalización 1.42 veces mayor. Una obvia consecuencia de la acción de los antivacunas. A pesar de esto, en marzo de ese año, según el mismo estudio, solo 9% de los latinos de EEUU se habían vacunado contra el covid-19 contra un 65% de los blancos no latinos.