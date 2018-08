Los grilletes no son tan efectivos como quiere el gobierno, pero paga millones a empresa subcontratista

A pesar de un considerable aumento en la colocación de grilletes a inmigrantes indocumentados arrestados y luego liberados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), los resultados no son los que esperaba el gobierno federal.

Si bien el aparato ha dejado millonarias ganancias a la empresa GEO Group, el segundo mayor contratista de ICE de centros de detención privados, funcionarios de gobierno aseguran que los dispositivos son efectivos para lograr que las personas se presenten a sus citas ante los tribunales de inmigración, pero dejan de ser útiles una vez comienza el procedimiento de deportación de indocumentados, señala un reporte de The Associatred Press.

La crisis del 2014

El aumento en la colocación del dispositivo electrónico se registró en 2014, cuando comenzó la crisis migratoria en la frontera con México. Ese año más de 68,000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera con México cuando intentaban ingresar indocumentados al país en busca de asilo.

La mayoría de las unidades familiares detenidas entre el 2014 y el 2016, fueron procesadas y liberadas con un grillete, y la orden de presentarse a sus citas de inmigración en los tribunales. Los menores no acompañados fueron entregados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), y muchos entregados posteriormente a familiares en Estados Unidos mientras prosiguen sus casos de asilo.

‘Tolerancia cero’

Desde inicios del 2018 Trump ha batallado por cancelar la política de capturar y liberar (catch and release) en la frontera y aumentar el tiempo de detención de menores indocumentados, pero se topa con la vigencia de la ley TVPRA y un acuerdo judicial de 1997 (Flores versus Meese) que prohíbe la privación de libertad de menores.

También formuló cargos criminales por ingreso ilegal a los padres para quitarles forzosamente a sus hijos. Dos de las tres estrategias no pueden ser implementadas porque el Congreso no las ha anulado, y en cuando a la separación familiar una corte federal del sur de California, en san Diego, le ordenó a Trump que las reunificara porque la medida violaba el debido proceso migratorio.

Poco efectivos

Agrega que a principios de julio había casi 84,500 participantes activos en el Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva de ICE, que regula el uso de los grilletes. La asistencia de los inmigrantes al tribunal de inmigración es alta, pero los grilletes y otras medidas "no son una herramienta efectiva" después de que se emitan las órdenes de deportación, dijo Matthew Bourke, portavoz de ICE.

Los números

The Associated Press dice que no hay información confiable sobre el número de receptores de tobillo que se los quitan y huyen, especialmente cuando la deportación es inminente, pero los expertos señalan que es alta.