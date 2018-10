Los 18 años en Florida, su matrimonio con una mujer que es ciudadana desde hace seis años y su hijo estadounidense no fueron suficientes para detener el proceso de expulsión. “Tengo un hijo americano que hace dos años se quiso suicidar porque sufría de bullying ” , le contó Musmanno al periodista Pablo Monzalvo, corresponsal internacional del Noticiero Univision. “Me preocupa la seguridad de él ahora que no tiene a su padre al lado. Me preocupa la estabilidad de toda la familia que dependía mucho de mí”, agrega.

"Mi familia me fue a visitar un domingo, día de visita, por atrás de un vidrio. Por un teléfono me comuniqué con ellos, no me dejaron abrazar a mi hijo. Me mataron”, dice llorando.