Ese Cybertruck no se quedó atorado en un pantano de Centroamérica: las imágenes se tomaron en Alabama

Circulan viralmente en Facebook dos fotografías de un Cybertruck de Tesla atorado en un pantano, en las que se ve a dos hombres, uno de playera roja y otro de impermeable amarillo, intentando desatascar el vehículo con ayuda de un todoterreno de color azul. Pero es falso que el Cybertruck en aprietos se haya quedado atrapado “en Centroamérica” u “Honduras”. Las imágenes están fuera de contexto porque el hecho ocurrió, realmente, en Alabama, Estados Unidos.

“El único vehículo Tesla Cybertruck que ha llegado a Centroamérica fue llevado a hacer off road, y el dueño pensando que llevaba a un moustro [sic] del 4x4, se quedó tirado en el camino y su Tesla eléctrico tuvo que ser remolcado por una Land cruiser viejita con motor a gasolina”, se lee en una de las decenas de publicaciones que circulan en Facebook.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de una de las fotografías del Tesla, hallamos, entre varios resultados, una publicación en un blog dedicado a las camionetas Tacoma, de Toyota, en el que aseguran que la imagen muestra cómo un “ FJ40 [un clásico 4x4 de Toyota] saca un Cybertruck”. La publicación muestra una captura de pantalla de un grupo de Facebook denominado “Southeast Toyota Land Cruiser Association" (STLCA, por sus siglas en inglés).

Nos remitimos al grupo de STLCA en Facebook y hallamos en una publicación del 17 de septiembre de 2024, con las mismas fotos que afirman que son en Centroamérica, pero con su contexto real: fueron tomadas en Tuscumbia, Alabama . “Miembro de STLCA, Ryan Emerson, en su fiel FJ40 recuperando un Cybertruck. ¡Compártelo a lo largo y ancho!”, se lee como descripción de las fotos.

Además, una revisión en el Departamento de Hacienda de Alabama , nos mostró que el tipo de matrícula que usan los vehículos como el Cybertruck (tipo camión que no excede las 12,000 libras o 5,443 kilos ) es como el de la foto del Tesla varado: fondo blanco, con el nombre del estado en grande en la parte superior central, los números en negro y una pequeña escritura negra.

En redes también circula una variante de la falsedad sobre las fotografías: que el Cybertruck se quedó atorado en un estado llanero de Venezuela, pero como ya verificó la unidad de fact checking venezolana, EsPaja , tampoco fue allí.

Conclusión

Es falso que ese Cybertruck de Tesla esté atrapado en un pantano de Centroamérica, Honduras o Venezuela. Las fotografías del vehículo, que circulan viralmente en redes sociales, están fuera de contexto porque fueron tomadas realmente en Alabama, Estados Unidos. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a la publicación original en un grupo de Facebook de la “Southeast Toyota Land Cruiser Association”. Las fotos fueron publicadas el 17 de septiembre de 2024, destacando que el Tesla estaba siendo rescatado por un clásico FJ40 (4x4 de Toyota). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

