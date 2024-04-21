Atención a las falsedades sobre Irán e Israel: intentan manipular tu percepción del mundo

En un conflicto bélico, la desinformación no solamente sirve para confundir al enemigo y a sus tropas. También contribuye, de manera considerable, a moldear la percepción colectiva en torno al conflicto. Y este fenómeno quedó evidente en los últimos días, tras la ofensiva aérea llevada a cabo por Irán contra Israel el pasado fin de semana.

Durante las 48 horas posteriores al lanzamiento de los primeros misiles y drones iraníes hacia territorio israelí (en represalia al ataque realizado contra el consulado iraní en Siria), las redes sociales y aplicaciones de mensajería se vieron inundadas de narrativas desinformativas que buscaban establecer dos perfiles claramente opuestos. Por un lado, se buscaba retratar a Irán como un poderío militar temible y dominante. Por otro, se pretendía pintar a Israel como tierra de un pueblo asustado y en fuga.

La primera noticia falsa que se viralizó en español y que seguía este guión apareció el mismo día que se lanzó el ataque de Irán, el 13 de abril. Consistía en una fotografía que supuestamente mostraba camiones iraníes armados cruzando la frontera entre Irak y Siria en dirección a Israel. La imagen, sin embargo, resultó ser vieja, tomada en Teherán en 2019. No guardaba, desde luego, ninguna relación con el conflicto actual.

También se popularizó en internet un video acompañado de un mensaje que afirmaba que "los aviones de combate británicos con base en Chipre" ya habían comenzado a interceptar poderosos misiles iraníes. No obstante, las imágenes habían sido generadas digitalmente (como ha ocurrido en otros conflictos recientes) y circulaban en las redes desde al menos octubre de 2021.

El tono cambió el domingo 14 de abril, cuando comenzaron a aparecer en las redes sociales publicaciones que sugerían lo contrario: que los israelíes estaban desorientados y carecían de liderazgo u organización.

Un ejemplo de esto fue un video que se volvió viral y que muestra a una multitud descendiendo rápidamente por escaleras mecánicas. La grabación fue compartida con la afirmación de que esas personas eran israelíes huyendo hacia un refugio en un búnker tras el ataque iraní. Sin embargo, las imágenes correspondían a un accidente registrado en el metro de Roma en 2018.

También resultaron estar fuera de contexto las imágenes supuestamente de “miles de civiles de Israel atemorizados en Tel Aviv y Jerusalén” corriendo por las calles, que circularon en muchos de nuestros teléfonos en ese domingo de tensión. El video fue tomado en Argentina una semana antes. Tiene que ver con el entusiasmo de seguidores de un cantante británico ante su presencia en Buenos Aires, sin conexión alguna con Oriente Medio.

Pero el esfuerzo por impulsar la narrativa de que los israelíes estarían aterrados ante un posible enfrentamiento con un poderoso Irán continuó el lunes 15 de abril. Se difundió, por ejemplo, un video de una multitud intentando ingresar a un vagón de tren como si fuera el aeropuerto de Tel Aviv. Sin embargo, las imágenes habían sido grabadas en 2019 en la estación Gare du Nord de París, Francia, durante una protesta contra la reforma de las pensiones.

Nadie tiene dudas de que la contraofensiva de Israel en Gaza –criticada incluso por Estados Unidos por estar "deshumanizando" a los palestinos, luego de señalar que desde el 7 de octubre los israelíes y los rehenes fueron deshumanizados por Hamas– empuja a algunos a aplaudir la acción militar iraní. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas ya dura seis meses y puede haber dejado más de 30,000 palestinos muertos .

Pero a mí me preocupa (y espero que a ti también) la construcción de estereotipos –sobre todo, si eso ocurre a partir del uso de imágenes y videos falsos o fuera de contexto. También me preocupa que esas publicaciones sin base real sirvan para promover el odio, ya sea xenófobo o religioso.

Antes de compartir informaciones sobre cualquier guerra, consulta a los fact-checkers, que trabajan para impedir que la mentira se mezcle con la xenofobia o viceversa. En las 48 horas analizadas para esta columna (con base en datos extraídos de la API de Google ), unas 36 organizaciones dedicadas a la verificación de datos en todo el mundo publicaron al menos 117 artículos identificando falsedades relacionadas con el ataque de Irán a Israel. Este material circuló por el planeta en nada menos que 16 idiomas. El español fue la tercera lengua con más verificaciones, después del árabe y el inglés.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa.

