¿Cómo harán los demócratas para lograr identificarse con los votantes como lo hace Trump?

“Dejen de lamentarse”, ese fue el mensaje que envió esta semana el ex presidente Barack Obama a los demócratas en un evento de recaudación de fondos realizado en California. Las divisiones internas del partido y su rol como oposición han sido el centro de fuertes críticas de cara a las elecciones de noviembre.

Quedan cuatro meses para los comicios legislativos de mitad de período y si los demócratas no logran cambiar el balance de poder en el Congreso, el Partido Republicano tendrá dos años más con el control total del poder en Washington.

Esta semana figuras claves en el partido como Obama y el ex secretario de estado John Kerry dieron un remezón a la dirección que han tomado los demócratas y les advirtieron que se debe hacer más de cara a noviembre.

“Suficiente de lamentarse, esta es una zona donde no se admiten los lamentos”, dijo Obama a los donantes y miembros del partido, mientras extendió un llamado a aquellas personas que se quejan y preocupan del actual gobierno, pero no hacen nada para cambiar la dirección de la política en Washington.

Palabras fuertes

Kerry fue incluso más duro. En el evento Aspen Ideas Festival realizado esta semana el ex secretario de Estado enfatizó que el partido debe dejar de enfocarse en Trump. ”2020 no importa hoy. Hay sólo una cosa que importa: ganar el control del Congreso en 2018”, dijo.

“Tenemos que detener nuestro disgusto diario con los tuits y todos los problemas que vemos y comenzar a conectarnos con los estadounidenses, para que no sea sólo palabras sobre el orden internacional y las estructuras globales post Segunda Guerra Mundial, que son críticas; pero si no definimos a las personas como eso hace la diferencia en sus vidas, no va a importar. Tenemos que reconectarnos con la lucha diaria de los americanos”, dijo Kerry.