Claudia Sheinbaum no anunció un proyecto de inversión que promete ganancias de miles de pesos, como dice un video en redes

Después de que Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera presidenta de México, se difundieron imágenes de ella en un video en Facebook en el que aparentemente se le escucha decir que “México se convertirá en el país más rico del mundo” invirtiendo a través de una supuesta plataforma. Pero no es cierto. El contenido original fue manipulado y no guarda relación con temas de finanzas.

“Inviertes cuatro mil setecientos pesos [259.50 dólares] para obtener cien mil [5,521.50 dólares]”, se lee en la parte inferior del video en el que aparentemente Sheinbaum dice: “Cada ciudadano de México merece vivir con abundancia y tener estabilidad financiera”, refiriéndose a un “proyecto finalmente lanzado”.

En otro momento se escucha que “esta es una oportunidad legal y accesible” y que al “invertir en nuestro proyecto” podrán lograr “todo”. El video, publicado el 17 de junio de 2024, muestra también el logo del medio mexicano N+ y al empresario multimillonario Carlos Slim.

Habló de seguridad y salud

Lo primero que observamos fue que el audio estaba desfasado respecto al movimiento de los labios de Sheinbaum, además de que el usuario que compartió el post no corresponde a la cuenta oficial de la política ni a ninguna cuenta oficial del gobierno mexicano.

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa en Google a partir de la primera imagen de Sheinbaum del clip analizado y encontramos un video en la cuenta oficial de Facebook de N+, medio mexicano, publicado el 29 de abril de 2024. Al compararlo con el post que estamos verificando, observamos que la vestimenta y el encuadre de Sheinbaum son idénticos. Sin embargo, notamos diferencias en el audio y el contenido visual.

En ningún momento se escucha a la mandataria electa hablar sobre inversiones, sino hablar sobre la seguridad de México al ser cuestionada por Daniella Dhithurbide, presentadora de N+, por este tema en vísperas de las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024. Tampoco se aprecia la presencia de Carlos Slim ni el texto: "Inviertes cuatro mil setecientos pesos para obtener cien mil," como muestra el video que promueve la plataforma de inversiones.

Realizamos otra búsqueda inversa de imagen, esta vez con otra captura de Sheinbaum que se muestra en el clip manipulado, y hallamos el video original en la cuenta oficial de Facebook de la presidenta electa de México, publicado en mayo de 2020, durante la pandemia. En contraste con el video que promociona un presunto proyecto de inversiones y describe a las personas como "gestores financieros", en el original presenta a un equipo destinado a proporcionar información a los pacientes de covid-19 que requieren hospitalización.

No es la primera vez que en elDetector desmentimos publicaciones que usan imágenes de figuras públicas para promover supuestas plataformas de inversión. En 2023, calificamos como falso un post en Facebook que mostraba al multimillonario Carlos Slim falsamente promoviendo una plataforma digital de inversiones en criptomonedas. En el video original, el empresario no mencionaba en ningún momento ninguna plataforma de inversiones.

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum promovió una plataforma de inversión en un segmento de noticias de N+, como muestra un video compartido en Facebook. Tras encontrar los videos originales, elDetector comprobó que el contenido fue manipulado. En uno de los clips originales publicado en mayo de 2024, Sheinbaum habló sobre la seguridad nacional de México y en otro, publicado en 2020, abordó el tema del covid-19. En ningún momento mencionó el supuesto proyecto de inversiones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

