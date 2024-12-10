Cambiar Ciudad
Asesinatos

Asesinato del CEO de UnitedHealthcare: ¿quién recibe la recompensa por el arresto de Luigi Mangione?

Para capturar al sospechoso del asesinato de Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, las autoridades ofrecieron $10,000 y $50,000 dólares de recompensa por pistas. ¿Quién recibirá ese dinero ahora que el presunto asesino, Luigi Mangione, fue detenido gracias al aviso de un empleado de McDonald's?

Univision picture
Por:Univision
Video Presentan cargos de asesinato contra Luigi Mangione por la muerte del CEO de UnitedHealthcare

Luego de días de búsqueda del sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, la policía detuvo a Luigi Mangione, quien ahora enfrenta cargos por el crimen.

La búsqueda la encabezó la Policía de Nueva York, pero pronto contó con respaldo del FBI. Tras seis días de incertidumbre, Mangione, un joven de 26 años, fue detenido en un McDonald's en Altoona, Pensilvania.

PUBLICIDAD

Para obtener datos que llevaran a la detención del sospechoso, la Policía de Nueva York ofreció 10,000 dólares de recompensa. Luego, el FBI sumó una recompensa adicional de 50,000 dólares. Pero, ¿cómo funciona el sistema de recompensas? y ¿quién se lleva esa recompensa? Te contamos

Crimen del CEO de UnitedHealthcare: ¿Cómo funciona la recompensa?

En el caso del crimen de Brian Thompson, hubo dos recompensas superpuestas: una de la NYPD y otra del FBI.

Más sobre Asesinatos

Qué se sabe del asesinato de la ejecutiva de 'American Idol' Robin Kaye y su esposo que conmociona a California
3 mins

Qué se sabe del asesinato de la ejecutiva de 'American Idol' Robin Kaye y su esposo que conmociona a California

Estados Unidos
En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump
1:13

En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump

Estados Unidos
Imponen cargos federales a sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare, un paso para solicitar la pena de muerte
2 mins

Imponen cargos federales a sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare, un paso para solicitar la pena de muerte

Estados Unidos
Imputan al esposo y a una mujer por la muerte de la soldado Katia Dueñas Aguilar cerca de Fort Campbell
2 mins

Imputan al esposo y a una mujer por la muerte de la soldado Katia Dueñas Aguilar cerca de Fort Campbell

Estados Unidos
El acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare se declara no culpable en Nueva York
2 mins

El acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare se declara no culpable en Nueva York

Estados Unidos
Una joven se hizo una prueba de ADN en Michigan. El resultado llevó a una acusación de asesinato contra su abuela
4 mins

Una joven se hizo una prueba de ADN en Michigan. El resultado llevó a una acusación de asesinato contra su abuela

Estados Unidos
En un minuto: Llamamiento a usar alta tecnología para rastrear el origen de misteriosos drones
1:16

En un minuto: Llamamiento a usar alta tecnología para rastrear el origen de misteriosos drones

Estados Unidos
Crimen del CEO de UnitedHealthcare: ¿terrorismo doméstico o asesinato en segundo grado?
4 mins

Crimen del CEO de UnitedHealthcare: ¿terrorismo doméstico o asesinato en segundo grado?

Estados Unidos
En un minuto: La policía confirma que Mangione no era cliente de UnitedHealthcare
1:18

En un minuto: La policía confirma que Mangione no era cliente de UnitedHealthcare

Estados Unidos
Cuáles podrían ser las estrategias de defensa de Luigi Mangione para declararse “no culpable” del asesinato del CEO de UnitedHealthcare
5 mins

Cuáles podrían ser las estrategias de defensa de Luigi Mangione para declararse “no culpable” del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Estados Unidos

El FBI tiene un sitio web para denunciar delitos federales y también enviar sugerencias sobre actividades terroristas. Piden que "sea específico al brindar información".

Según el sitio web del FBI, para ser elegible para el pago, un comité debe revisar al 'candidato' y cuáles fueron sus acciones para ser el posible receptor. Si determina que la información dada por la persona en cuestión efectivamente amerita el pago, se avanza con ello. Y si el caso es federal el fiscal general debe dar el visto bueno. El FBI mantiene confidencialidad con los pagos.

Por otro lado, la web de NYPD explica que se pueden dar pistas anónimas a un número telefónico del programa Crime Stoppers. Tras el llamado, se obtiene un número de referencia. Si se efectúa la detención del sospechoso, es el 'informante' anónimo quien debe comunicarse con su número de referencia. Para continuar con el proceso del pago de recompensa, las autoridades deben determinar si amerita el premio monetario.

¿Quién obtendría la recompensa por el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare?

El NYPD dijo que la detención de Luigi Mangione se logró por una pista de un empleado del restaurante McDonald's de Altoona, Pensilvania, que permitió a las autoridades identificar y localizar al sospechoso.

PUBLICIDAD

El empleado de McDonald's alertó a las autoridades sobre un cliente sospechoso al que se le encontró un arma, una máscara y documentos que lo vinculaban con el caso.

Pero, ¿será el empleado de McDonald's quien reciba la recompensa? Para recibir la recompensa del FBI debe ser nominado por una agencia involucrada y luego ser aprobado por el comité.

El máximo de recompensa del FBI es de 50,000 dólares, por lo que las autoridades deben determinar 'cuánto vale' la información que dio esta persona.

¿Cuándo se pagaría la recompensa en el caso del crimen de Brian Thompson?

Mientras las fuerzas de seguridad elogian la información que dio el empleado de McDonald's como crucial para detener a Mangione, las recompensas suelen pagarse después de un arresto, de una acusación o condena.

Posiblemente Mangione sea llevado a juicio, por eso es probable que en lo inmediato nadie reciba el dinero.

Mangione fue arrestado por cinco cargos en Pensilvania el lunes. La policía dijo el lunes que tras una búsqueda encontró a Mangione en posesión de identificaciones falsas, una pistola "fantasma", silenciador y ropa y una máscara.

Vea también:

Video Cliente y empleado de McDonald's reconocen a sospechoso de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare
Relacionados:
AsesinatosEstados Unidos de AméricaHomicidiosSegurosBrian ThompsonCrímenesNueva YorkPolicíaPolicía de nueva york

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD