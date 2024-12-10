Asesinato del CEO de UnitedHealthcare: ¿quién recibe la recompensa por el arresto de Luigi Mangione?

Video Presentan cargos de asesinato contra Luigi Mangione por la muerte del CEO de UnitedHealthcare

Luego de días de búsqueda del sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, la policía detuvo a Luigi Mangione, quien ahora enfrenta cargos por el crimen.

La búsqueda la encabezó la Policía de Nueva York, pero pronto contó con respaldo del FBI. Tras seis días de incertidumbre, Mangione, un joven de 26 años, fue detenido en un McDonald's en Altoona, Pensilvania.

Para obtener datos que llevaran a la detención del sospechoso, la Policía de Nueva York ofreció 10,000 dólares de recompensa. Luego, el FBI sumó una recompensa adicional de 50,000 dólares. Pero, ¿cómo funciona el sistema de recompensas? y ¿quién se lleva esa recompensa? Te contamos

Crimen del CEO de UnitedHealthcare: ¿Cómo funciona la recompensa?

En el caso del crimen de Brian Thompson, hubo dos recompensas superpuestas: una de la NYPD y otra del FBI.

El FBI tiene un sitio web para denunciar delitos federales y también enviar sugerencias sobre actividades terroristas. Piden que "sea específico al brindar información".

Según el sitio web del FBI, para ser elegible para el pago, un comité debe revisar al 'candidato' y cuáles fueron sus acciones para ser el posible receptor. Si determina que la información dada por la persona en cuestión efectivamente amerita el pago, se avanza con ello. Y si el caso es federal el fiscal general debe dar el visto bueno. El FBI mantiene confidencialidad con los pagos.

Por otro lado, la web de NYPD explica que se pueden dar pistas anónimas a un número telefónico del programa Crime Stoppers. Tras el llamado, se obtiene un número de referencia. Si se efectúa la detención del sospechoso, es el 'informante' anónimo quien debe comunicarse con su número de referencia. Para continuar con el proceso del pago de recompensa, las autoridades deben determinar si amerita el premio monetario.

¿Quién obtendría la recompensa por el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare?

El NYPD dijo que la detención de Luigi Mangione se logró por una pista de un empleado del restaurante McDonald's de Altoona, Pensilvania, que permitió a las autoridades identificar y localizar al sospechoso.

El empleado de McDonald's alertó a las autoridades sobre un cliente sospechoso al que se le encontró un arma, una máscara y documentos que lo vinculaban con el caso.

Pero, ¿será el empleado de McDonald's quien reciba la recompensa? Para recibir la recompensa del FBI debe ser nominado por una agencia involucrada y luego ser aprobado por el comité.

El máximo de recompensa del FBI es de 50,000 dólares, por lo que las autoridades deben determinar 'cuánto vale' la información que dio esta persona.

¿Cuándo se pagaría la recompensa en el caso del crimen de Brian Thompson?

Mientras las fuerzas de seguridad elogian la información que dio el empleado de McDonald's como crucial para detener a Mangione, las recompensas suelen pagarse después de un arresto, de una acusación o condena.

Posiblemente Mangione sea llevado a juicio, por eso es probable que en lo inmediato nadie reciba el dinero.

Mangione fue arrestado por cinco cargos en Pensilvania el lunes. La policía dijo el lunes que tras una búsqueda encontró a Mangione en posesión de identificaciones falsas, una pistola "fantasma", silenciador y ropa y una máscara.

