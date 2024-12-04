Continúa la búsqueda del sospechoso del asesinato en Nueva York de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

Video Lo que se sabe del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare frente a un hotel en Nueva York

El director ejecutivo de la compañía de seguros de salud UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros este miércoles en el centro de Manhattan. El sospechoso se dio a la fuga y la policía de Nueva York ofrece una recompensa por información que ayude a detenerlo.

Thompson, de 50 años, se encontraba frente al hotel New York Hilton Midtown, a donde se dirigía para asistir a la junta de inversores que iba a celebrar su empresa.

PUBLICIDAD

En un video de cámaras de seguridad difundido por el diario The New York Times, se ve cómo Thompson camina solo vestido con un traje azul, cuando un hombre que viste una sudadera negra cubriendo su cabeza con la capucha y parte de su rostro se le acerca por la espalda y lo apunta con un arma.

La persona disparó varias veces contra Thompson, quien se tambalea y logra girarse hacia su agresor. Finalmente, cae al suelo antes de que el pistolero huya.

En otro video de las cámaras de seguridad, se ve cómo el presunto agresor se encontraba en la zona unos 10 minutos antes del tiroteo, aparentemente esperando la llegada de Thompson.

Un trabajador de un estacionamiento al otro lado de la calle del hotel dijo a CNN que no escuchó disparos. Según un oficial de la policía, el sospechoso pudo haberle disparado con un arma que contaba con un silenciador.

Thompson fue llevado al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto, según el Departamento de Policía de Nueva York. El empresario "tenía heridas de bala en el pecho y la pierna", indicaron fuentes policiales.

La policía difundió imágenes del presunto agresor de Brian Thompson tomadas por las cámaras de seguridad de una cafetería a la que el sospechoso acudió minutos antes del suceso. Imagen New York City Police Department

Asesinato del director de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue "premeditado"

La policía cree que Thompson fue blanco de un ataque premeditado. La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch dijo que el ataque fue "descarado y selectivo".

Tisch dijo que el agresor estuvo "al acecho" mientras Thompson caminaba hacia el hotel. Luego se acercó por detrás y le disparó en la espalda y en la pantorrilla.

PUBLICIDAD

La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se presente en el departamento. “No descansaremos hasta que lo identifiquemos y detengamos”, dijo.

El sospechoso “fue visto por última vez en Central Park, temprano esta mañana”, informaron las autoridades, que además anunciaron que el Departamento de Policía de Nueva York ofrece una recompensa de $10,000 por información.

El atacante "sabía por qué puerta iba a entrar" Thompson y le "disparó varias veces a unos pocos metros de distancia, luego huyó". Según testigos, el atacante subió a una bicicleta y se alejó pedaleando en dirección al parque.

Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, declaró que Thompson no parecía saber que se encontraba en una situación de peligro y que no contaba con personal de seguridad.

Según The New York Times, si embargo, el empresario había recibido varias amenazas recientemente. Según un funcionario cercano a la investigación, la policía están investigando la fuente y la naturaleza exacta de esas amenazas.

Brian Thompson, líder del gigante UnitedHealthcare

Foto sin fecha, suministrada por UnitedHealth Group, que muestra al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Imagen (AP foto/UnitedHealth Group via AP)



La compañía UnitedHealthcare tenía previsto celebrar su junta anual con inversores en la mañana de este miércoles en Nueva York, según un aviso de prensa de la compañía. Thompson se encontraba allí para asistir a dicha conferencia, que se suspendió tras el mortal suceso.

El hotel Hilton donde fue asesinado está a pocos pasos de lugares turísticos como el Museo de Arte Moderno y el Rockefeller Center.

PUBLICIDAD

El empresario comenzó a trabajar en UnitedHealth Group en 2004. Había sido nombrado director ejecutivo de UnitedHealthcare en 2021.

UnitedHealthcare es la división de seguros del gigante de la atención médica UnitedHealth Group, que ocupa el quinto lugar en Fortune 500, según la compañía. UnitedHealth Group es una de las aseguradoras más grandes de EEUU.

La empresa publicó un comunicado tras conocerse la muerte de su CEO. “Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson (...) Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y les pedimos paciencia y comprensión durante este momento difícil. Nuestro más sentido pésame a la familia de Brian”.