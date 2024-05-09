Es falso que Estados Unidos tuviera una inflación del 9% cuando Biden llegó a la Casa Blanca

Necesita contexto la afirmación de que, aparte de Herbert Hoover, Trump es el único otro presidente que perdió más empleos.

El presidente Joe Biden dio una entrevista el 8 de mayo a CNN en la que, entre otros temas, habló de economía y de su rival de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, Donald Trump. Junto a reflexiones y planes de futuro, mencionó varias cifras económicas a las que les falta contexto o son engañosas o directamente falsas. Aquí verificamos cinco afirmaciones.

1) FALTA CONTEXTO: “He creado más de 15 millones de empleos desde que soy presidente, 15 millones, en tres años, tres y un trimestre”.

Joe Biden llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 y contando las cifras de empleo registradas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) desde ese mes de enero hasta abril de 2024, últimas disponibles, se han creado 15.7 millones de puestos de trabajo . Y sin tomar en cuenta ese enero de 2021 serían 15.4 millones.

Sin embargo, a la afirmación de Biden le falta contexto ya que muchos de esos empleos son los que se perdieron durante la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 , a partir de marzo de 2020 y que se llevó por delante, sólo en marzo y abril de 2020, más de 21.9 millones de puestos de trabajo. En los cinco meses siguientes ya se habían recuperado 11.4 millones.

2) FALTA CONTEXTO: “Aparte de Herbert Hoover, [Trump] es el único otro presidente que perdió más empleos de los que creó en sus cuatro años de mandato".

Donald Trump cerró sus cuatro años al frente de la Casa Blanca con un saldo negativo en cuanto a la creación de empleo: se perdieron 2.9 millones de puestos de trabajo contando desde enero de 2017 a diciembre de 2021 , según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Pero Biden obvia que estos datos negativos de Trump están afectados por los más de 21.8 millones de puestos de trabajo que se perdieron en marzo y abril de 2020 por la pandemia del covid-19 y la ola de cierres de empresas que le siguió para salvaguardar la salud de la población. De mayo a diciembre de 2020, último mes completo de Trump en la Casa Blanca, ya se habían recuperado más de 12 millones de esos empleos.

Acerca de la afirmación que compara la gestión de Trump con la de Herbert Hoover en cuanto a pérdida de empleos, los datos disponibles al respecto en la BLS inician en 1939 , pero Hoover fue presidente entre 1929 y 1933, otro periodo económicamente difícil de comparar porque se produjo la Gran Depresión y cuando él dejó la presidencia el desempleo estaba en un pico histórico.

3) ENGAÑOSO: “Tenemos 1,000 multimillonarios en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es en promedio su impuesto federal? 8.3%”.

En el pasado discurso del Estado de la Unión, Biden cifró en 8.2% el promedio de la presión fiscal a los milmillonarios en el país. El porcentaje no deja de ser engañoso. Como explicamos entonces, la cifra de 8.2% procede de un trabajo divulgado por la Casa Blanca en 2021 . Para calcularlo, se basó en un sistema impositivo que no funciona actualmente según la legislación vigente en el país y en el que se tomaron en cuenta ingresos que no tributan, como el aumento del valor de activos como las acciones, por ejemplo.

Los multimillonarios de EEUU pagan por sus ingresos, de acuerdo con un análisis del Departamento del Tesoro de noviembre de 2023, un tipo impositivo mayor al 20%, el cual se eleva al 31.5% si se toma en cuenta el total de impuestos federales.

4) FALTA CONTEXTO: “Reducir aún más el déficit, de lo que he podido reducirlo”.

Biden promete subir los impuestos a los multimillonarios y con eso, según dice, podrá reducir “aún más” el déficit. Es cierto que en 2021 y 2022 el déficit se redujo desde los 3.13 billones de dólares (trillions, en inglés) con los que cerró el 2020, último año de Trump, a 2.77 billones y 1.37 billones respectivamente, según cifras de la Oficina de Gestión y Presupuesto de EEUU recogidas por el Banco de la Reserva Federal de Sant Louis.

Sin embargo, a estos datos les falta contexto. Una de las razones por las cuales el déficit estaba tan alto durante el último año de mandato de Trump radica en que el republicano aprobó planes de ayuda para los afectados por la pandemia que supusieron un fuerte incremento del gasto público.

Además, el gasto público volvió a subir en 2023: alcanzó los 1.69 billones de dólares, siempre según los datos del Banco de la Reserva Federal de Sant Louis.

Según el informe “Presupuesto y perspectivas económicas: de 2024 a 2034” , de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el déficit ascenderá “a 1.6 billones de dólares en el año fiscal 2024”. Es decir, Biden cerraría su mandato con un incremento del déficit.

5) FALSO: “La inflación era del 9% cuando llegué al cargo”.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021, la inflación estaba en 1.4%, según datos del BLS . Desde entonces subió a 9.1% en junio de 2022, para comenzar una caída, con algunos repuntes en la segunda mitad de 2023, hasta llegar al actual 3.5% de marzo de 2024, últimas cifras disponibles.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

