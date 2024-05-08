Cambiar Ciudad
La bandera de EEUU no fue “sustituida” por la de Palestina en esa protesta en Harvard

La bandera estadounidense no estaba ondeando el día de esa protesta, el sábado 27 de abril, pues se iza solamente allí de lunes a viernes. La aclaratoria la hallamos en el periódico estudiantil de Harvard y en un comunicado del departamento de relaciones con los medios de esa universidad.

Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Antes de que los manifestantes izaran la bandera palestina, no había nada en el asta.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Captura de Facebook.

“En la universidad de Harvard, bajaron la bandera de USA y la sustituyeron con la bandera de Palestina. Se pasaron del límite. Y están tomando conductas y expresiones antisemitas”, se lee en varias publicaciones en Facebook compartidas a comienzos de mayo, después de la protesta del 27 de abril en ese campus. Sin embargo, esto es falso porque si bien ondearon estandartes palestinos, la bandera estadounidense no estaba izada en ese sitio específico de Harvard.

Lo verificamos con información difundida en The Harvard Crimson, el periódico estudiantil, así como con un comunicado publicado en internet por el departamento de relaciones con los medios de la universidad.

Las publicaciones que afirman que la bandera de Estados Unidos fue sustituida incluyen videos o fotografías donde se ve la bandera palestina izada, frente a un grupo de jóvenes, arriba de una estatua de John Harvard (primer benefactor de la universidad).

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos confirmó que la fotografía y el video corresponden a la protesta del 27 de abril de 2024 en la Universidad de Harvard, y no a otras que se han realizado. Varios medios de comunicación registraron el suceso, especificando que ocurrió el sábado 27 de abril, e incluyeron imágenes de la bandera de Palestina izada en el campus similares a las que circulan en redes.

Con una búsqueda con palabras clave en inglés en Google, hallamos una publicación de The Harvard Crimson, actualizada el 28 de abril de 2024, en la que detalla los sucesos de la manifestación estudiantil del 27 de abril.

En el artículo titulado “Manifestantes del campamento izan brevemente tres banderas palestinas sobre el patio de Harvard”, el periódico de la universidad relata que el sábado 27 de abril estudiantes izaron tres banderas de Palestina en el University Hall.

“Un grupo de tres manifestantes izó las banderas sobre la estatua de John Harvard en el Yard, donde la Universidad a veces ondea la bandera estadounidense o las banderas de los países de los mandatarios extranjeros visitantes. A las 6:34 pm, los agentes de policía de la Universidad de Harvard estaban llamando a Operaciones de Harvard Yard para retirar la bandera”, se lee.

En el mismo artículo, aclaran que la bandera de Estados Unidos no estaba ondeando en el momento que izaron las banderas de Palestina, pues los procedimientos de la universidad “dictan que la bandera estadounidense se iza frente al University Hall todos los lunes a viernes a las 7 am y se baja a las 4 pm, para su almacenamiento adecuado”. La protesta fue, de acuerdo con la versión oficial de la universidad, más de dos horas después del horario establecido y en sábado, un día en el que no se iza.

El departamento de relaciones con los medios de la Universidad de Harvard publicó el 27 de abril un comunicado en el que relata los hechos de ese día. “La bandera estadounidense no ondeaba en el University Hall en el momento en que se izaron las otras banderas”.

Conclusión

Es falso que la bandera de Estados Unidos fue bajada y sustituida en la protesta estudiantil en Harvard del 27 de abril de 2024, como afirman en redes sociales. El departamento de relaciones con los medios de esa universidad publicó ese mismo día un comunicado en el que aclara que la bandera estadounidense no ondeaba en el momento en que los manifestantes izaron las banderas de Palestina y precisa que el estandarte de EEUU solamente se iza de lunes a viernes, mientras que la protesta ocurrió un sábado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

