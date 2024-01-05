El mapa de las protestas estudiantiles en las universidades de EEUU

Durante la noche del martes, la policía desalojó a los manifestantes que habían ocupado el edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia en Nueva York • Crédito: Univision

El desalojo de estudiantes propalestinos del edificio ocupado en la Universidad de Columbia en Nueva York es el último acto de contención de una serie de protestas que tienen lugar en todo el país.

Las protestas estudiantiles propalestinas contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza se han extendido por las universidades de todo el país . El número de personas arrestadas supera las 2,000 a pocos días del final del semestre y de la celebración de los actos de graduación.

Protestas en universidad Protestas en universidad con arrestos policiales Universidad de Michigan Ciudad,

estado Arrestos policiales Instituto de Tecnología de Massachusetts Boston, MA no Universidad American DC, WA no Universidad de Arizona Tucson, AZ sí Universidad de Brown Providence, RI sí Universidad de California en Berkeley Berkeley, CA no Universidad de California en Los Angeles Los Angeles, CA sí Universidad de California en San Diego San Diego, CA sí Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill, NC sí Universidad de Carolina del Sur Columbia, SC sí Universidad de Colorado en Denver Denver, CO sí Universidad de Columbia Nueva York, NY sí Universidad de Connecticut Storrs, CT sí Universidad de Cornell Ithaca, NY sí Universidad de Dartmouth Hanover, NH sí Universidad de Florida en Gainesville Gainesville, FL sí Universidad de Fordham Bronx, NY sí Universidad de George Washington DC, WA no Universidad de Georgia Athens, GA sí Universidad de Harvard Boston, MA no Universidad de Illinois Champaign, IL sí Universidad de Indiana Bloomington, IN sí Universidad de Iowa Iowa City, IA no Universidad de Johns Hopkins Baltimore, MD no Universidad de la Ciudad de Nueva York Nueva York, NY sí Universidad de Mary Washington Fredericksburg, VA sí Universidad de Maryland en College Park College Park, MD no Universidad de Michigan Ann Arbor, MI sí Universidad de Minnesota Minneapolis, MN sí Universidad de New Hampshire Durham, NH sí Universidad de Northeastern Boston, MA sí Universidad de Nueva York Nueva York, NY sí Universidad de Nuevo México Alberqueque, NM sí Universidad de Pennsylvania Philadelphia, PA no Universidad de Pittsburgh Pittsburgh, PA sí Universidad de Princeton Princeton, NJ sí Universidad de Reserva de Case Western Cleveland, OH sí Universidad de Rutgers New Brunswick, NJ no Universidad de Stanford Palo Alto, CA no Universidad de Stony Brook Stony Brook, NY sí Universidad de Texas Austin, TX sí Universidad de Texas en Dallas Dallas, TX sí Universidad de Tufts Medford, MA no Universidad de Tulane New Orleans, LA sí Universidad de Utah Provo, UT sí Universidad de Vanderbilt Nashville, TN sí Universidad de Washington St. Louis, MO sí Universidad de Washington Seattle, WA no Universidad de Wisconsin en Madison Madison, WI sí Universidad de Yale New Haven, CT sí Universidad del Estado de Arizona Tempe, AZ sí Universidad del Estado de California Sacramento Sacramento, CA no Universidad del Estado de Carolina del Norte Raleigh, NC sí Universidad del Estado de Florida Tallahassee, FL sí Universidad del Estado de Michigan East Lansing, MI no Universidad del Estado de Ohio Columbus, OH sí Universidad del Estado de San Francisco San Francisco, CA no Universidad del Estado de Sonoma Rohnert Park, CA no Universidad del Norte de Arizona Flagstaff, AZ sí Universidad del Sur de California Los Angeles, CA sí Universidad del Sur de Florida Tampa, FL sí Universidad Emerson Boston, MA sí Universidad Emory Atlanta, GA sí Universidad en Buffalo Amherst, NY sí Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz Paltz, NY sí Universidad Estatal de Nueva York en Purchase Purchase, NY sí Universidad Estatal de Portland Portland, OR sí Universidad Northwestern Evanston, IL no Universidad Politécnica del Estado de California Humboldt, CA sí Universidad Virginia Commonwealth Richmond, VA sí University of Virginia Charlottesville, VA sí Universidad de Notre Dame Notre Dame, IN sí Virginia Tech Blacksburg, VA sí Ver todos

Grupos de estudiantes continúan ocupando campus universitarios en todo el país , demandando que las instituciones educativas se desvinculen de cualquier empresa que respalde las acciones militares de Israel en Gaza, o incluso, que tenga relación comercial con el país.

Universidad de Columbia Manifestantes propalestinos se reunieron cerca de una puerta principal de la Universidad de Columbia en Nueva York el pasado martes • AP Universidad de Texas Concentración de manifestantes propalestinos en el campus de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin el 30 de abril de 2024 • AP Universidad de California Un niño ondea una bandera palestina en un campamento en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) el 25 de abril • AP

Desde que la policía arrestó a más de 100 manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia en Nueva York el 18 de abril, la situación se ha vuelto más tensa en su campus principal de Morningside Heights.

Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia Broadway Universidad de Columbia Nueva York Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus. UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Av. Amsterdam Hamilton Hall Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche W 113 th St Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall. Fuente: Google Earth. Imagen: AP. Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia Broadway Universidad de Columbia Nueva York Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus. UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Av. Amsterdam Hamilton Hall Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche. W 113 th St Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall. Fuente: Google Earth. Imagen: AP. Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia Universidad de Columbia Nueva York Broadway Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus. UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Avenida Amsterdam Hamilton Hall Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche. W 113 th St Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall. Fuente: Google Earth. Imagen: AP. Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia Universidad de Columbia Nueva York Broadway Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus. UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Avenida Amsterdam Hamilton Hall Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche. W 113 th St Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall. Fuente: Google Earth. Imagen: AP.

Un comunicado emitido por Columbia confirmó que la intervención policial se llevó a cabo a petición de las autoridades universitarias. ''Los acontecimientos de anoche en el campus no nos han dejado otra opción [...], he determinado que la ocupación del edificio, los campamentos y las perturbaciones relacionadas representan un peligro claro y presente para las personas, la propiedad y el funcionamiento sustancial de la Universidad, y requieren el uso de autoridad de emergencia para proteger a las personas y la propiedad.'', justificó la presidenta de la Universidad, Nemat Minouche Shafik.

Fuentes: Associated Press, medios locales y Universidad de Columbia. Nota: El mapa muestra las universidades donde se ha podido confirmar la ocurrencia de protestas y, en algunos casos, arrestos hasta la fecha.