SHOP
EN VIVO
Tu Ciudad
Estados Unidos de América
Durante la noche del martes, la policía desalojó a los manifestantes que habían ocupado el edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia en Nueva York • Crédito: Univision

El mapa de las protestas estudiantiles en las universidades de EEUU

El desalojo de estudiantes propalestinos del edificio ocupado en la Universidad de Columbia en Nueva York es el último acto de contención de una serie de protestas que tienen lugar en todo el país.
Por: AMAYA VERDE Y JAVIER FIGUEROA
Publicado 1 May 2024 – 07:40 AM EDT • Actualizado 7 May 2024 10:00 AM EDT
Las protestas estudiantiles propalestinas contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza se han extendido por las universidades de todo el país. El número de personas arrestadas supera las 2,000 a pocos días del final del semestre y de la celebración de los actos de graduación.
Protestas en universidad
Protestas en universidad con arrestos policiales
Universidad de Michigan
Ciudad,
estado
Arrestos policiales
Instituto de Tecnología de Massachusetts
Boston, MA
no
Universidad American
DC, WA
no
Universidad de Arizona
Tucson, AZ
Universidad de Brown
Providence, RI
Universidad de California en Berkeley
Berkeley, CA
no
Universidad de California en Los Angeles
Los Angeles, CA
Universidad de California en San Diego
San Diego, CA
Universidad de Carolina del Norte
Chapel Hill, NC
Universidad de Carolina del Sur
Columbia, SC
Universidad de Colorado en Denver
Denver, CO
Universidad de Columbia
Nueva York, NY
Universidad de Connecticut
Storrs, CT
Universidad de Cornell
Ithaca, NY
Universidad de Dartmouth
Hanover, NH
Universidad de Florida en Gainesville
Gainesville, FL
Universidad de Fordham
Bronx, NY
Universidad de George Washington
DC, WA
no
Universidad de Georgia
Athens, GA
Universidad de Harvard
Boston, MA
no
Universidad de Illinois
Champaign, IL
Universidad de Indiana
Bloomington, IN
Universidad de Iowa
Iowa City, IA
no
Universidad de Johns Hopkins
Baltimore, MD
no
Universidad de la Ciudad de Nueva York
Nueva York, NY
Universidad de Mary Washington
Fredericksburg, VA
Universidad de Maryland en College Park
College Park, MD
no
Universidad de Michigan
Ann Arbor, MI
Universidad de Minnesota
Minneapolis, MN
Universidad de New Hampshire
Durham, NH
Universidad de Northeastern
Boston, MA
Universidad de Nueva York
Nueva York, NY
Universidad de Nuevo México
Alberqueque, NM
Universidad de Pennsylvania
Philadelphia, PA
no
Universidad de Pittsburgh
Pittsburgh, PA
Universidad de Princeton
Princeton, NJ
Universidad de Reserva de Case Western
Cleveland, OH
Universidad de Rutgers
New Brunswick, NJ
no
Universidad de Stanford
Palo Alto, CA
no
Universidad de Stony Brook
Stony Brook, NY
Universidad de Texas
Austin, TX
Universidad de Texas en Dallas
Dallas, TX
Universidad de Tufts
Medford, MA
no
Universidad de Tulane
New Orleans, LA
Universidad de Utah
Provo, UT
Universidad de Vanderbilt
Nashville, TN
Universidad de Washington
St. Louis, MO
Universidad de Washington
Seattle, WA
no
Universidad de Wisconsin en Madison
Madison, WI
Universidad de Yale
New Haven, CT
Universidad del Estado de Arizona
Tempe, AZ
Universidad del Estado de California Sacramento
Sacramento, CA
no
Universidad del Estado de Carolina del Norte
Raleigh, NC
Universidad del Estado de Florida
Tallahassee, FL
Universidad del Estado de Michigan
East Lansing, MI
no
Universidad del Estado de Ohio
Columbus, OH
Universidad del Estado de San Francisco
San Francisco, CA
no
Universidad del Estado de Sonoma
Rohnert Park, CA
no
Universidad del Norte de Arizona
Flagstaff, AZ
Universidad del Sur de California
Los Angeles, CA
Universidad del Sur de Florida
Tampa, FL
Universidad Emerson
Boston, MA
Universidad Emory
Atlanta, GA
Universidad en Buffalo
Amherst, NY
Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz
Paltz, NY
Universidad Estatal de Nueva York en Purchase
Purchase, NY
Universidad Estatal de Portland
Portland, OR
Universidad Northwestern
Evanston, IL
no
Universidad Politécnica del Estado de California
Humboldt, CA
Universidad Virginia Commonwealth
Richmond, VA
University of Virginia
Charlottesville, VA
Universidad de Notre Dame
Notre Dame, IN
Virginia Tech
Blacksburg, VA
Ver todos
Grupos de estudiantes continúan ocupando campus universitarios en todo el país, demandando que las instituciones educativas se desvinculen de cualquier empresa que respalde las acciones militares de Israel en Gaza, o incluso, que tenga relación comercial con el país.
protesta
Universidad de Columbia
Manifestantes propalestinos se reunieron cerca de una puerta principal de la Universidad de Columbia en Nueva York el pasado martes • AP
protesta
Universidad de Texas
Concentración de manifestantes propalestinos en el campus de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin el 30 de abril de 2024 • AP
protesta
Universidad de California
Un niño ondea una bandera palestina en un campamento en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) el 25 de abril • AP
Desde que la policía arrestó a más de 100 manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia en Nueva York el 18 de abril, la situación se ha vuelto más tensa en su campus principal de Morningside Heights.
El martes por la noche, un grupo de manifestantes fue detenido después de atrincherarse en el edificio Hamilton Hall durante horas. Esta ocupación se llevó a cabo como protesta por el anuncio de la universidad de suspender a aquellos que no abandonaran el campamento, que llevaba instalado en el campus durante aproximadamente dos semanas.

Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia

Broadway

Universidad

de Columbia

Nueva

York

Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus.

UNIVERSIDAD

DE COLUMBIA

Av. Amsterdam

Hamilton Hall

Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche

W 113 th St

Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall.

Fuente: Google Earth. Imagen: AP.

Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio

del campus de Columbia

Broadway

Universidad

de Columbia

Nueva

York

Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus.

UNIVERSIDAD

DE COLUMBIA

Av. Amsterdam

Hamilton Hall

Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche.

W 113 th St

Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall.

Fuente: Google Earth. Imagen: AP.

Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio

del campus de Columbia

Universidad

de Columbia

Nueva

York

Broadway

Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus.

UNIVERSIDAD

DE COLUMBIA

Avenida Amsterdam

Hamilton Hall

Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche.

W 113 th St

Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall.

Fuente: Google Earth. Imagen: AP.

Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio

del campus de Columbia

Universidad

de Columbia

Nueva

York

Broadway

Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus.

UNIVERSIDAD

DE COLUMBIA

Avenida Amsterdam

Hamilton Hall

Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche.

W 113 th St

Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall.

Fuente: Google Earth. Imagen: AP.

Un comunicado emitido por Columbia confirmó que la intervención policial se llevó a cabo a petición de las autoridades universitarias. ''Los acontecimientos de anoche en el campus no nos han dejado otra opción [...], he determinado que la ocupación del edificio, los campamentos y las perturbaciones relacionadas representan un peligro claro y presente para las personas, la propiedad y el funcionamiento sustancial de la Universidad, y requieren el uso de autoridad de emergencia para proteger a las personas y la propiedad.'', justificó la presidenta de la Universidad, Nemat Minouche Shafik.
Mira también
Crédito: Univision
Fuentes: Associated Press, medios locales y Universidad de Columbia.
Nota: El mapa muestra las universidades donde se ha podido confirmar la ocurrencia de protestas y, en algunos casos, arrestos hasta la fecha.
Más historias visuales
APPS
Univision
Noticias
TUDN
Uforia
Now
ViX
ACERCA DE UNIVISION
Política de Privacidad
Privacy Policy
Términos de Uso
Terms of Use
Información de la Empresa
ADA Web Accessibility
Archivo
Jobs
Ad Specifications
Media Kit
FAQ
Guías Parentales de TV
Tag Publisher Sourcing Disclosure
Products, Services and Patents
Productos, Servicios y Patentes de Univision
Copyright. © 2024.
Univision Communications Inc.
Todos los derechos reservados.