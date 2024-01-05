El mapa de las protestas estudiantiles en las universidades de EEUU
estado
Los detenidos tomaron durante 20 horas un edificio del campus de Columbia
Broadway
Universidad
de Columbia
Nueva
York
Estudiantes llevaban varios días acampados en tiendas en el campus.
UNIVERSIDAD
DE COLUMBIA
Av. Amsterdam
Hamilton Hall
Policías antidisturbios desalojaron el edificio el martes por la noche
W 113 th St
Momento en que la policía de la ciudad de Nueva York accede al piso superior del Hamilton Hall.
Fuente: Google Earth. Imagen: AP.
