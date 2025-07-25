“Me pueden juzgar”: ‘Kiko’ rompe el silencio sobre serie de ‘Chespirito’ y su aparente traición

Video Kiko y el profesor Jirafales también habrían dejado a sus esposas por Florinda Meza

Carlos Villagrán, famoso por su personaje de ‘Kiko’ en la serie de televisión ‘El Chavo del 8’, rompió el silencio sobre la serie biográfica de ‘Chespirito’ y su aparente traición al comediante.

El intérprete, de 81 años, fue cuestionado sobre el tema durante una conferencia en Perú. La periodista quiso saber su opinión sobre la manera en que habían retratado su historia con el fallecido productor en ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’.

Aunque Carlos Villagrán se negó a dar réplica a la polémica, subrayó que de lo único que podían juzgarlo es de su trabajo.

“No es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo ya hice mi trabajo, ustedes vieron mi trabajo como Carlos Villagrán, ahí está mi trabajo, ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie”, subrayó el 24 de julio.

El intérprete de ‘Kiko’ también hizo énfasis en que su estancia en Perú no tenía como fin hablar mal de Roberto Gómez Bolaños, quien ya no podría defenderse.

“Es más, no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender. Entonces yo respeto, que les vaya bien en el programa, que sea un lindo programa, que la gente quede conforme. Que la gente opine porque hay libertad de opinión, pero yo, Carlos Villagrán, lo sigo queriendo”, subrayó.

“Mi trabajo está ahí, ustedes juzguen”, sentenció.

¿Cuál es el conflicto entre ‘Chespirito’ y ‘Kiko’ según la serie?

De acuerdo con la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, que según los hijos de Roberto Gómez Bolaños está basada en el libro ‘Sin Querer Queriendo: Memorias’, el conflicto entre el intérprete de ‘El Chavo’ y ‘Kiko’ se habría dado por celos y diferencias creativas, especificamente por los derechos del personaje de 'Kiko'.