Bad Bunny se transforma en 'Quico' en homenaje a 'El Chavo del 8' y causa sensación

El cantante sorprendió al transformarse en ‘Quico’ durante la transmisión del programa ‘Saturday Night Live’. Bad Bunny formó parte del homenaje que se le rindió a la serie ‘El Chavo del 8’.

Elizabeth González
Bad Bunny se transformó en ‘Quico’ durante el homenaje a ‘El Chavo del 8’ que el programa ‘Saturday Night Live’ realizó en el inicio de su temporada 51 el pasado 4 de octubre.

Durante la emisión, el cantante lució un atuendo casi idéntico al que caracterizó al actor Carlos Villagrán, quien por años dio vida al inolvidable ‘Quico’.

Así se veía Bad Bunny como ‘Quico’

La actuación de Bad Bunny sorprendió a propios y extraños no solo por su atuendo, sino también por imitar los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Benito Antonio Martínez Ocasio no estuvo solo durante el sketch de ‘SNL’. El intérprete de ‘Mónaco’ estuvo acompañado de Marcello Hernández, quien interpretó a ‘El Chavo del 8’, así como por Sarah Sherman, quien dio vida al personaje de ‘La Chilindrina’, interpretado por María Antonieta de las Nieves.

Así se veía Bad Bunny como 'Quico'.
Imagen SNL / Instagram


Durante el sketch también aparecieron los personajes de ‘Doña Florinda’ y ‘Don Ramon’, interpretados por Chloe Fineman y Andrew Dismuke respectivamente, quienes junto a Bad Bunny recrearon una de las escenas más emblemáticas de ‘El Chavo del 8’.

@nbcsnl

iykyk

♬ original sound - Saturday Night Live - SNL

La aparición de Bad Bunny como anfitrión de ‘SNL’ llega justo después de que se confirmara su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”, expresó en inglés durante su monólogo en ‘Saturday Night Live’.

“Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”, mencionó posteriormente en español.

“Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo”, sentenció nuevamente en inglés.

