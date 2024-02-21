Al menos 15 muertos deja el colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela

Video Así se derrumbó la mina venezolana que dejó decenas de muertos y hasta 100 personas atrapadas

Más de una docena de muertos y varios heridos es el saldo estimado por las autoridades venezolanas, luego de que una mina ilegal a cielo abierto colapsara el martes en un remoto lugar del sur de Venezuela.

Debido a la remota ubicación de la mina conocida como ‘Bulla Loca’, localizada en el municipio Angostura del estado Bolívar, a unas 285 millas al sureste de la capital, se ha complicado el reporte sobre el número de víctimas, heridos y atrapados, así como su rescate.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que 15 personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas.

"Se abrió un hueco y se desplomó a una profundidad de 30 metros (98 pies) por 100 metros de largo (328 pies) hasta el momento tenemos 15 fallecidos y 11 heridos", dijo el mandatario durante una alocución televisada.

Mientras que Yorgi Arciniega, alcalde del municipio de Angostura, declaró a AFP a última hora del miércoles que se habían recuperado unos 23 cadáveres.

Por su parte, el gobernador del estado de Bolívar, Ángel Marcano, dijo a la prensa local que hasta el momento se habían retirado 14 cadáveres y que las autoridades sabían de al menos 11 personas heridas.

"Seguimos realizando labores de rescate", dijo. Se cree que unas 200 personas trabajaban en la mina, según las autoridades.

El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, Edgar Colina Reyes, dijo que los heridos estaban siendo trasladados a un hospital de la capital regional, Ciudad Bolívar, a cuatro horas de La Paragua, situada a 460 millas al sureste de la capital, Caracas.

En redes sociales circulan vídeos que dan cuenta de la gran depresión producida en el sitio, en el que decenas de personas intentan ayudar a quienes quedaron tapiados.

Los familiares de las víctimas pide celeridad en las acciones de rescate

Los familiares de los mineros se congregaron en La Paragua, la comunidad más cercana a la mina, para pedir a las autoridades que envíen aeronaves para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos, ya que la ubicación remota de la mina ha retrasado la asistencia requerida.

“Estamos aquí esperando, por favor, que el gobierno nos apoye con helicópteros, aviones, como sea”, dijo Karina Ríos, quien comentó que el padre de su hija quedó atrapado en el derrumbe. “Hay bastantes muertos, hay heridos. ¿Por qué no nos prestan apoyo? ¿Dónde están?



Ríos manifestó que le preocupan las condiciones de la zona y las dificultades de ir y venir del lugar.

No hay caminos y por la vía fluvial “de aquí hacia allá son como ocho horas, hasta más, porque el río está demasiado seco”, acoto Ríos. “Esos cuerpos se van a descomponer, esos cuerpos se van a podrir porque es muy lejos para ir a buscarlos”.

El presidente, que expresó sus condolencias a los familiares de los muertos informó que tienen “dos helicópteros en la labor para sacar a los afectados de la mina", agregó

Labores de rescate de los mineros

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó en X (antes Twitter) de las "operaciones de salvamento, búsqueda y rescate " de las víctimas de la mina.

Pérez indicó que en las labores participan funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), además de agentes de organismos de seguridad ciudadana y militares.

Asimismo, dijo que se habilitaron carpas para "triaje de campaña y atención prehospitalaria", a la vez que funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamec) se encuentran en el lugar, donde también se realizan labores de "atención, traslado y manejo masivo de víctimas", aunque no precisó cuántas se computan de momento.

Cómo es la zona donde se ubica la mina

Angostura es una zona de difícil acceso donde abundan pequeños lagos, pantanos y ríos importantes como el Caroní, que alimenta a Guri, el mayor complejo hidroeléctrico del país.

La región del arco minero en Bolívar, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 46,332 millas cuadradas, con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán.

En Venezuela proliferan las minas de oro, cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas los trabajadores efectúan sus labores en malas condiciones de seguridad.



La región es explotada por el gobierno, pero también por grupos ilegales y criminales. Ambientalistas denuncian un "ecocidio" en la zona.

El auge de la actividad minera al sur del río Orinoco se ha convertido en el sustento de poblados cercanos y atrajo a miles de desempleados de todo el país.