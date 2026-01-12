Presos Políticos Venezuela libera un nuevo grupo de presos políticos la madrugada de este lunes Según Foro Penal habían sido al menos 24, pero más tarde salieron reportes con cifras del gobierno interino que hablan de 116.

El gobierno de Venezuela anunció que liberó esta madrugada un nuevo grupo de 116 presos políticos, como parte del lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

La ONG Foro Penal había reportado poco antes que investigaba el número exacto pero que habían verificado al menos 24 y publicó los nombres de los liberados.

De confirmarse el número oficial, sumados a las liberaciones anteriores, el total ascendería a 133.

De acuerdo con Foro Penal, nueve mujeres fueron liberadas durante la noche del Centro de Formación para Procesadas Femeninas 'La Crisálida', ubicado en los Teques, Caracas. Foro Penal las identificó como Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (mamá de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Algunas de las mujeres liberadas esta madrugada de 'La Crisálida'. Imagen Foro Penal / X



Otros 15 hombres fueron liberados también de la prisión 'Rodeo 1', a quienes Foro Penal identificó como: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini, Mario Burló y Alejandro González de Canales Plaza.

Entre los liberados de 'Rodeo 1' se encuentran dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burló y también el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, exesposo de la abogada defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, quien a su vez fue puesta en libertad el pasado 10 de enero, tras dos años detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide.

Grupos de derechos humanos citados por AFP estiman que hay entre 800 y 1,200 presos por razones políticas en Venezuela.

Las primeras liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar "a cargo" del país tras deponer y encarcelar en Nueva York a Nicolás Maduro. Pero a pesar de haber anunciado liberaciones masivas estas han sido a cuentagotas.

Los familiares permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia.

