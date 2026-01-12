Presos Políticos

Venezuela libera un nuevo grupo de presos políticos la madrugada de este lunes

Según Foro Penal habían sido al menos 24, pero más tarde salieron reportes con cifras del gobierno interino que hablan de 116.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Venezuela ha liberado a 11 presos políticos, entre ellos varios extranjeros: las noticias del día

El gobierno de Venezuela anunció que liberó esta madrugada un nuevo grupo de 116 presos políticos, como parte del lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

PUBLICIDAD

La ONG Foro Penal había reportado poco antes que investigaba el número exacto pero que habían verificado al menos 24 y publicó los nombres de los liberados.

De confirmarse el número oficial, sumados a las liberaciones anteriores, el total ascendería a 133.

Más sobre Venezuela

"Todo sigue exactamente igual": venezolanos en EEUU divididos entre la celebración y la preocupación tras la caída de Maduro
6 mins

"Todo sigue exactamente igual": venezolanos en EEUU divididos entre la celebración y la preocupación tras la caída de Maduro

América Latina
Precios en Venezuela no esperan a EEUU: “Es una locura, todo aumenta hasta en dólares”
6 mins

Precios en Venezuela no esperan a EEUU: “Es una locura, todo aumenta hasta en dólares”

América Latina
Cómo la operación para capturar a Maduro confirmó la presencia militar y la influencia de la seguridad de Cuba en Venezuela
5 mins

Cómo la operación para capturar a Maduro confirmó la presencia militar y la influencia de la seguridad de Cuba en Venezuela

América Latina
El último dilema de Delcy Rodríguez: entregar petróleo a EEUU o evitar la fricción que eso causa en el chavismo
7 mins

El último dilema de Delcy Rodríguez: entregar petróleo a EEUU o evitar la fricción que eso causa en el chavismo

América Latina
Cuál era el poder en el chavismo y el gobierno de Venezuela de Cilia Flores, capturada junto a Maduro y acusada en EEUU
4 mins

Cuál era el poder en el chavismo y el gobierno de Venezuela de Cilia Flores, capturada junto a Maduro y acusada en EEUU

América Latina
“El gobierno de Venezuela es una fiera herida”: el miedo y el escepticismo ahogan la celebración opositora
5 mins

“El gobierno de Venezuela es una fiera herida”: el miedo y el escepticismo ahogan la celebración opositora

América Latina
Delcy Rodríguez, presidenta “encargada” de Venezuela, jura ante el Parlamento entre promesas de rescate a Maduro
2 mins

Delcy Rodríguez, presidenta “encargada” de Venezuela, jura ante el Parlamento entre promesas de rescate a Maduro

América Latina
El círculo de poder de Maduro sigue desafiante en Venezuela tras la captura de su líder
7 mins

El círculo de poder de Maduro sigue desafiante en Venezuela tras la captura de su líder

América Latina
Maduro evita desmentir los reportes de un ataque de la CIA en Venezuela y se muestra abierto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico
4 mins

Maduro evita desmentir los reportes de un ataque de la CIA en Venezuela y se muestra abierto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico

América Latina
Buques fantasmas, trasvases en alta mar, una ley de secretos: las prácticas de Venezuela para vender su petróleo entre sanciones
7 mins

Buques fantasmas, trasvases en alta mar, una ley de secretos: las prácticas de Venezuela para vender su petróleo entre sanciones

América Latina

De acuerdo con Foro Penal, nueve mujeres fueron liberadas durante la noche del Centro de Formación para Procesadas Femeninas 'La Crisálida', ubicado en los Teques, Caracas. Foro Penal las identificó como Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (mamá de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Algunas de las mujeres liberadas esta madrugada de 'La Crisálida'.
Algunas de las mujeres liberadas esta madrugada de 'La Crisálida'.
Imagen Foro Penal / X


Otros 15 hombres fueron liberados también de la prisión 'Rodeo 1', a quienes Foro Penal identificó como: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini, Mario Burló y Alejandro González de Canales Plaza.

Entre los liberados de 'Rodeo 1' se encuentran dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burló y también el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, exesposo de la abogada defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, quien a su vez fue puesta en libertad el pasado 10 de enero, tras dos años detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide.

PUBLICIDAD

Grupos de derechos humanos citados por AFP estiman que hay entre 800 y 1,200 presos por razones políticas en Venezuela.

Las primeras liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar "a cargo" del país tras deponer y encarcelar en Nueva York a Nicolás Maduro. Pero a pesar de haber anunciado liberaciones masivas estas han sido a cuentagotas.

Los familiares permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia.

Mira también:

Video "Está en el cementerio de los vivos": hijo de un preso político en Venezuela sueña con su liberación
Relacionados:
Presos Políticos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Toros Neza
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX