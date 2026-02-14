María Corina Machado María Corina Machado lanza advertencia desde Múnich: “Cuba es el siguiente, Nicaragua después” La Nobel de la Paz indicó que una vez que quede desmantelado el régimen criminal de Venezuela, Cuba será el siguiente y Nicaragua también le seguirá los pasos, para liberar a América del comunismo y la dictadura.

Video Machado rechaza "transición a lo ruso" y descarta compartir el poder con el cartel de Delcy Rodríguez

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, celebró la intervención de Estados Unidos para recuperar la democracia en su país de origen, y afirmó que una vez que quede totalmente desmantelado el régimen criminal, los siguientes serán Cuba y Nicaragua.

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que hizo a distancia, Corina Machado advirtió que los países de América Latina deben estar libres del comunismo y la dictadura, mencionando directamente a los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

Una vez que desmantelemos al régimen, el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el siguiente. Nicaragua seguirá por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura. María Corina Machado, líder opositora de Venezuela

Necesitamos desmantelar presencia de Rusia e Irán: Machado

Durante su enlace en la conferencia mundial, que reunió a figuras como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; o al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, entre otros, la líder opositora también habló de la necesidad de desarticular la presencia de Rusia e Irán de Venezuela.

Pues aseguró que están infiltrados en instituciones venezolanas, incluso hasta en el propio ejército, así como debilitar las plataformas tecnológicas que esos regímenes han utilizado para el espionaje en Caracas.

Necesitamos desmantelar la presencia de regímenes extranjeros como Cuba, Rusia, Irán, que actualmente están infiltrados en las instituciones venezolanas, no solo en la actividad económica, sino en el ejército. Y también debemos de desmantelar las plataformas tecnológicas que han usado para el espionaje y para el terror al pueblo venezolano María Corina Machado, líder opositora de Venezuela



La Nobel de la Paz indicó que los remanentes del antiguo régimen venezolano está siguiendo órdenes de Estados Unidos para desmantelar sus estructuras y dar paso al restablecimiento de la democracia en Venezuela.

No obstante se lanzó en contra de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, a quien calificó como parte de la estructura criminal y una “parte esencial del cártel”; así como la arquitecta y supervisora del sistema de tortura y la represión venezolana en tiempos de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez ahora después de lo que han dicho, ella sabe que el mundo sabe que son parte de una estructura criminal y que ella es una parte esencial del cartel. Ella fue la arquitecta y supervisó el sistema de tortura y la estructura represiva y ella es el principante enlace con Rusia, Irán, Cuba y así sucesivamente. Todos lo saben. María Corina Machado, líder opositora de Venezuela

