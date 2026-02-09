america latina Vuelven a detener a Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición en Venezuela Juan Pablo Guanipa, opositor en Venezuela, fue detenido horas después de ser excarcelado y no secuestrado, como previamente había acusado María Corina Machado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó que Juan Pablo Guanipa, uno de sus aliados más cercanos, fue secuestrado horas después de ser liberado de prisión, sin embargo, la Fiscalía de Venezuela informó que el abogado fue detenido por violar las medidas de excarcelación.

El gobierno liberó el domingo 8 de febrero a varios miembros destacados de la oposición después de largas detenciones por motivos políticos.

Machado dijo en redes sociales que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital, Caracas.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y se lo llevaron violentamente”, publicó en X. “Exigimos su liberación inmediata”.

Poco después, la fiscalía del país sudamericano indicó que pidió el arresto del dirigente opositor al considerar que violó las condiciones de su excarcelación horas antes.

"El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas", indicó el organismo.

La fiscalía pidió a los tribunales " pasar a un régimen de detención domiciliaria".

Las liberaciones de las figuras de la oposición se produjeron en un momento en que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta una creciente presión para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, meses o años atrás, se vincularon con sus actividades políticas. Las liberaciones también se produjeron tras la visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La oficina de prensa del gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes temprano.

La liberación del preso político horas antes

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. Su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.

Algunos de los liberados el domingo 8 de febrero se unieron a las familias que esperaban fuera de las cárceles la liberación de sus seres queridos. Corearon "¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!" y marcharon una corta distancia.

“Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado por completo”, declaró Guanipa, exgobernador, a la prensa horas después de su liberación. “Estoy convencido de que ahora nos corresponde a todos centrarnos en construir un país libre y democrático”.

Guanipa llevaba más de ocho meses detenido.

Foro Penal, grupo defensor de los derechos de los presos con sede en Venezuela, confirmó el domingo la liberación de al menos 30 personas.

Además de Guanipa, la organización política de Machado informó que varios de sus miembros se encontraban entre los liberados, entre ellos María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por agentes de inteligencia militar mientras estos irrumpían en su domicilio con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, expresó su seria preocupación por la desaparición de Guanipa.

“Hasta el momento no tenemos información clara sobre quién se lo llevó”, dijo en X. “Esperamos que lo liberen de inmediato”.