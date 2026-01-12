EE.UU. "Todo sigue exactamente igual": venezolanos en EEUU divididos entre la celebración y la preocupación tras la caída de Maduro Para más de 770,000 venezolanos que viven en Estados Unidos, las reacciones ante las acciones enérgicas de Trump en el país que dejaron —y en el que ahora viven— son tan intensas como complicadas.

En los días posteriores a que la administración Trump sacara del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar nocturna, Alejandra Salima ha hablado con otros migrantes venezolanos en su papel de defensora de la comunidad. Como ella, la mayoría expresa sentimientos que oscilan entre la alegría y la inquietud, dijo.

La salida de Maduro es “un primer paso, pero estamos nerviosos”, dijo Salima, quien huyó a Estados Unidos hace tres años con su hijo de 7 años y ahora ayuda a otros venezolanos desde la oficina de Miami de la National TPS Alliance. Con el régimen que lideraba Maduro aún en pie, “en este momento, regresar pondría en riesgo a mi hijo y a mí”, añadió.

Muchos celebran la caída de Maduro, quien acosó y encarceló a opositores políticos mientras presidía un colapso económico que obligó a millones de venezolanos a abandonar el país. Pero mientras intentan averiguar qué sigue para ellos y para familiares y amigos que permanecen en Venezuela, muchos comparten los sentimientos encontrados de Salima.

La medida de la administración Trump de deportar a venezolanos sin residencia permanente ha aumentado la preocupación. Muchos pudieron quedarse en Estados Unidos después de recibir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una designación que Trump revocó tras asumir el cargo. Al mismo tiempo, el temor generado por el gobierno que Maduro dejó atrás hace que muchos desconfíen de regresar.

“Primero atraparon a Maduro, y me siento feliz, feliz, feliz, agradecido con la administración Trump”, dijo Manuel Coronel, un abogado que dejó Venezuela en 2017 y ahora vive al norte de Salt Lake City. Pero le preocupa que el cambio sea demasiado limitado.

“Lo atraparon, pero los criminales siguen ahí”, dijo Coronel, de 54 años, que trabaja en un despacho de abogados de inmigración. “No hay un gobierno nuevo. Todo sigue exactamente igual.”

Sin prisas y con reservas por regresar a Venezuela

Las tensiones contrastan con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que “en su mayoría, los venezolanos con los que he hablado están emocionados por los cambios”.

“Tienen más oportunidades de regresar a su país, de que sea más exitoso y de poder mantener a sus familias hoy que hace una semana, cuando Maduro aún estaba al mando”, dijo Noem la semana pasada.

Pero en entrevistas con venezolanos que viven en diversas comunidades de Estados Unidos, hubo pocas señales de que hubiera prisa por regresar.

“Gracias a Dios estamos aquí”, dijo José Luis Rojas, quien terminó en Nueva York tras huir de la capital venezolana, Caracas, en 2018.

Rojas, de 31 años, contó cómo la hiperinflación de Venezuela, que superó el 1 millón por ciento el año en que huyó, hacía imposible comprar productos básicos como pañales después de que su pareja quedara embarazada. Primero fueron a Ecuador y luego a Perú, pero se marcharon para escapar de la violencia, uniéndose a miles de venezolanos que migraron a pie por la selva del Darién, en Panamá.

Desde que la pareja y su hijo llegaron a Estados Unidos, Rojas ha obtenido asilo político, permiso de trabajo y licencia de conducir.



En una entrevista esta semana en un restaurante venezolano en una calle de Nueva York llena de negocios de inmigrantes, Rojas celebró la caída de Maduro “para que haya cambios en Venezuela, porque mucha gente está luchando”.

Pero expresó dudas sobre las políticas más estrictas de la administración Trump hacia los venezolanos en Estados Unidos, que ya han llevado a varios de sus amigos a irse a países de Sudamérica y otros lugares.

Para los venezolanos en EEUU, Trump ha “hecho cosas buenas y cosas malas”, dijo Rojas mientras él y su esposa disfrutaban del plato especial del restaurante de 30 dólares: una generosa bandeja de papas fritas, yuca, tortas de maíz, salchichas, carne de res, pollo, plátanos, chicharrón y queso.

“Todo depende del punto de vista de cada uno.”

Salima, de 48 años, que trabaja en la oficina de defensa de Miami, estuvo activa en la política de oposición en Venezuela, donde se formó como abogada y participó en marchas pacíficas. Llegó a Estados Unidos legalmente con su hijo, ahora de 10 años, bajo un permiso temporal por razones humanitarias que Trump ha revocado. Está eufórica por la salida de Maduro.

Pero esos sentimientos se ven matizados por su inquietud sobre el futuro de Venezuela mientras sus aliados aún están en el poder. Su madre permanece en Venezuela y, aun con Maduro fuera, se niega a hablar de política durante conversaciones en una app encriptada, por miedo a que las autoridades del gobierno que siguen en el poder se enteren, dijo Salima.

Con esa realidad vigente, el fin pendiente del estatus de protección temporal para venezolanos la hace sentirse “muy inestable”, dijo Salima.

Nuevas vidas en EEUU

Alrededor de 8 millones de venezolanos han salido del país en la última década, la gran mayoría hacia otros países de América Latina. Cientos de miles han llegado a Estados Unidos, con grandes concentraciones en comunidades suburbanas como Kissimmee, Florida, cerca de Orlando, y Herriman, Utah, cerca de Salt Lake City.

Los venezolanos se convirtieron rápidamente en una de las nacionalidades que más inmigraron a EEUU después del COVID-19, atraídos en parte por oportunidades laborales. La administración Biden ofreció nuevas o ampliadas protecciones legales temporales, la mayoría de las cuales Trump había cancelado al asumir el cargo. Cientos de miles más fueron liberados en Estados Unidos tras ingresar ilegalmente desde México para solicitar asilo u otras formas de alivio migratorio en los tribunales.

Para personas como Jesús Martínez, quien huyó a Estados Unidos en 2021 tras enfrentar amenazas físicas y persecución, “la vida en Venezuela quedó atrás”.

Martínez, que ahora vive con su esposa e hijos en Orem, Utah, y ha solicitado asilo político, recordó cómo la vida en Venezuela se volvió intolerable. Si bien es un alivio que Maduro haya sido removido, dijo que la política de Trump de enviar venezolanos de regreso a un país cuyo gobierno aún desconfían profundamente genera un paradoja.

“Es obviamente una situación contradictoria”, dijo Martínez, de 50 años. Señaló que tomará tiempo considerable antes de que los leales a Maduro sean erradicados y Venezuela pueda hacer la transición hacia una democracia estable.

Reuniéndose con otros venezolanos esta semana en Doral, Florida, para celebrar la salida de Maduro, Jorge Galicia recordó haber huido en 2018 tras la detención de un compañero activista durante una ola de manifestaciones contra el régimen.

Tras establecerse en el área de Miami, Galicia dijo que se unió al movimiento conservador Turning Point USA de Charlie Kirk, cuyas políticas se alinean con las de Trump. Pero Galicia, de 30 años, dijo que su apoyo a la administración Trump comenzó a flaquear a medida que se intensificaba la represión contra inmigrantes, separando familias.

Ahora, con Maduro fuera, espera que muchos venezolanos que huyeron a países vecinos y a Estados Unidos comiencen a regresar a su hogar. Pero espera que Trump reconsidere su decisión de deportar a venezolanos como él, que han construido nuevas vidas en Estados Unidos pero aún carecen de estatus permanente.

“La razón por la que estamos aquí es porque hubo un régimen horrible que nos obligó a millones a salir”, dijo Galicia, envuelto en una bandera venezolana. Pero añadió: “todos merecen tener la opción de regresar a su país”.

