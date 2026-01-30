Delcy Rodríguez otorga amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para todos los presos políticos que han permanecido encarcelados en ese país.
Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en VenezuelaDelcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
En un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy afirmó que esta era una decisión que se había platicado ya con el expresidente Nicolás Maduro; por ello, pidió que nadie imponga "la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió.
Información en desarrollo...
