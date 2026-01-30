Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez otorga amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para todos los presos políticos que han permanecido encarcelados en ese país.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Venezuela flexibiliza su ley petrolera después de que Trump anunciara apertura aérea

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero de 2026 una amnistía general para todos los presos políticos que han permanecido encarcelados en ese país.

Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Más sobre Delcy Rodríguez

EEUU da los primeros pasos para eventual reapertura de embajada en Venezuela tras 7 años cerrada
4 mins

EEUU da los primeros pasos para eventual reapertura de embajada en Venezuela tras 7 años cerrada

América Latina
Trump invita a EEUU a Delcy Rodríguez; sería la primera visita de un mandatario venezolano en 36 años
4 mins

Trump invita a EEUU a Delcy Rodríguez; sería la primera visita de un mandatario venezolano en 36 años

América Latina
Director de la CIA, uno de los funcionarios de alto rango de Trump, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas
3 mins

Director de la CIA, uno de los funcionarios de alto rango de Trump, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

América Latina
Venezuela eleva a 47 la cifra de militares fallecidos durante la captura de Maduro
2 mins

Venezuela eleva a 47 la cifra de militares fallecidos durante la captura de Maduro

América Latina
María Corina Machado visita la Casa Blanca buscando relevancia con Trump
7 mins

María Corina Machado visita la Casa Blanca buscando relevancia con Trump

América Latina
Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos
4 mins

Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos

América Latina
Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas
5 mins

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas

América Latina
Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales
3 mins

Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales

América Latina
EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro
3 mins

EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro

América Latina
Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones
3 mins

Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones

América Latina


En un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy afirmó que esta era una decisión que se había platicado ya con el expresidente Nicolás Maduro; por ello, pidió que nadie imponga "la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Relacionados:
Delcy Rodríguez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX