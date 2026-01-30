Delcy Rodríguez otorga amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero de 2026 una amnistía general para todos los presos políticos que han permanecido encarcelados en ese país.

Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela

En un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy afirmó que esta era una decisión que se había platicado ya con el expresidente Nicolás Maduro; por ello, pidió que nadie imponga "la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió.