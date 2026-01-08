Chavismo Cómo la operación para capturar a Maduro confirmó la presencial militar y la influencia de la seguridad de Cuba en Venezuela El tributo a los cubanos muertos no hace más que confirmar lo que todo el mundo sabía, pero que las autoridades de la isla habían insistido en negar: la presencia de personal cubano custodiando y asesorando a la cúpula del poder venezolano, desde Chávez hasta Maduro.

La sorprendente incursión militar de Estados Unidos en Caracas el pasado sábado 3 de enero que culminó con la captura del exgobernante de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, dejó un saldo de unos 100 muertos, entre ellos al menos 32 cubanos, según confirmaron las propias autoridades de La Habana.

Tras la operación, el presidente Donald Trump, que anunció la detención de Maduro, dijo también a la prensa que habían muerto "muchos cubanos" en la acción militar y su secretario de Estado, Marco Rubio, de raíces cubanas, aseguró que los cubanos muertos formaban parte del aparato de seguridad de Nicolás Maduro.

El domingo, el gobierno cubano confirmó la muerte de 32 connacionales en el ataque estadoundiense a Venezuela y el martes publicó sus fotos e identidades, anunciando dos días de duelo nacional en su honor.

Los fallecidos, todos hombres, tenían edades entre 26 y 60 años y pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o al Ministerio del Interior (MININT): desde coroneles hasta tenientes, mayores y capitanes e incluso soldados de la reserva.

En una publicación del Partido Comunista de Cuba (PCC) en X se muestran las fotos con sus rostros, vestidos de verde olivo, y un pequeño texto con sus nombres y rangos.

Según la publicación del PCC, estos cubanos "perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia", "en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

No están claras las circunstancias de sus muertes, pero la admisión por parte de las autoridades cubanas no hace más que confirmar lo que muchos opositores denunciaban, pero que las autoridades de la isla habían insistido en negar: la presencia de personal cubano custodiando y asesorando a la cúpula del poder venezolano, desde Chávez hasta Maduro.

Qué hacían esos 32 cubanos en Venezuela

En el comunicado, el PCC solo informa que los cubanos asesinados "cumplían misiones en representación de las FAR y el MININT, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", sin aportar más información sobre estas 'misiones'.

Por la misma línea, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y actual "presidenta encargada de Venezuela" dijo que los cubanos "se encontraban en Venezuela como parte de los convenios de cooperación y defensa mutua suscritos entre ambas naciones".

Cuba y Venezuela son estrechos aliados económicos, políticos e ideológicos, con fuertes vínculos y acuerdos bilaterales en diferentes ámbitos, afianzados desde los tiempos de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Durante todos estos años Venezuela ha estado abasteciendo a Cuba de petróleo subsidiado y la isla caribeña ha enviado médicos y otros profesionales a cumplir misiones en el país sudamericano, en dos de los más evidentes y conocidos intercambios entre ambos países.

Sin embargo, prácticamente no se ha dado a conocer información con respecto al tema militar y la inteligencia, si bien muchas personas con antiguos vínculos a ambos regímenes han denunciado una fuerte presencia de cubanos custodiando y asesorando en las altas esferas del poder venezolano.

"No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela", afirmaba enérgicamente en mayo de 2019 Johana Tablada, entonces subdirectora general de la Dirección de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en un video que ha vuelto a circular en redes sociales tras la confirmación por parte de las autoridades cubanas de la muerte de los 32 efectivos cubanos en ese país.

El propio Maduro había negado públicamente en varias ocasiones que su anillo de seguridad estuviera integrado por cubanos. En una entrevista con la actual congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar, ese mismo año, 2019, tachó esa afirmación de "fábula", insistiendo en que era "mentira".

"Tenemos acuerdos de cooperación con Cuba, pero Venezuela es defendida por fuerzas militares venezolanas. Lo que hay aquí son 40,000 médicos cubanos, peloteros, bailarines, actores… militares no hay", respondió entonces Maduro y aseguró que su anillo de seguridad estaba "compuesto por venezolanos".



“Cuba ha estado presente mucho más allá del rol central de la seguridad presidencial durante más de dos décadas y, en prácticamente, todas las esferas de la sociedad venezolana”, declaró a Martí Noticias la investigadora María Werlau, directora de Archivo Cuba y autora del libro 'La intervención de Cuba en Venezuela: una ocupación estratégica con implicaciones globales'.

"El número de cubanos en Venezuela ha ido disminuyendo y no hay datos recientes fiables sobre cuántos son en las diversas capacidades civiles y militares, pero entiendo que son muchos miles. Me han dicho que están sacando algunos militares por la frontera con Colombia”, agregó al medio.

Una investigación de la agencia Reuters publicada en 2019, que citaba documentos internos y entrevistas con funcionarios y expertos, reveló que en 2008 Cuba y Venezuela firmaron acuerdos confidenciales que otorgaban a La Habana acceso a las fuerzas armadas y agencias de inteligencia venezolanas.

Según ese reportaje, los pactos permitían a militares cubanos entrenar tropas venezolanas, asesorar en la reestructuración de los servicios de seguridad y diseñar sistemas de vigilancia interna centrados en el control del propio ejército de Venezuela. La Habana negó esta información.

Esa puesta en práctica en Venezuela del conocimiento y las técnicas cubanas en inteligencia le ha permitido al chavismo asegurar el control y reprimir a la oposición, como han hecho en Cuba durante décadas.

Sin embargo, ese despliegue y la internacionalmente reconocida experiencia de los servicios de inteligencia cubanos no advirtieron ni lograron impedir la incursión estadounidense en Venezuela el pasado fin de semana, la captura de Maduro su esposa y el asesinato de su propio personal desplegado en ese país.

Para Michael Weiss, periodista y analista estadounidense especializado en seguridad internacional y conflictos geopolíticos, cuesta creer que las agencias cubanas, con gran control y expansión en Venezuela, no detectaran la presencia de los activos de la CIA durante seis meses en ese país.

"¿Fueron los cubanos realmente “incompetentes”, como sugirió Rubio, o de algún modo se les obligó a aceptar la remoción violenta de su cliente con la promesa de una continuidad del régimen liderada por alguien que conocen bien y en quien confían?", se cuestiona Weiss en su Newsletter de esta semana, 'Foreign Office'.

