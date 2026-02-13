Noticias Estados Unidos anuncia envío de ayuda médica para Venezuela; esto mandará el gobierno federal Seis toneladas de suministros médicos prioritarios arribaron este viernes 13 de febrero a Venezuela procedentes de Estados Unidos, como parte de un objetivo por contribuir a la estabilización y recuperación del sistema de salud en el país sudamericano, según informaron las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos anunció este viernes 13 de febrero de 2026 el envío de más de seis toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela. Las autoridades estadounidenses afirmaron que buscan contribuir a la estabilización y recuperación del sistema de salud en el país sudamericano.

La entrega forma parte de un plan de “estabilización, recuperación y transición” anunciado por el Departamento de Estado estadounidense, que busca reforzar el abastecimiento de insumos esenciales en hospitales y centros de salud venezolanos.

Today, @StateDept delivered over 6,000 kilograms of priority medical supplies to the Venezuelan people. These medications will contribute to Venezuela’s stabilization, recovery and reconciliation, and encourage responsible private investment across sectors, including health care. — USForeignAssist (@USForeignAssist) February 13, 2026



Según el comunicado oficial, este cargamento representa el primer envío significativo de ayuda médica desde Washington hacia Caracas en el marco de esta iniciativa.

Se trata de un primer envío de 6,000 kilogramos con suministros médicos prioritarios para el pueblo de Venezuela, el cual llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de la capital venezolana, donde fue recibido por autoridades diplomáticas de ambos países.

Apoyamos la recuperación del pueblo venezolano: EEUU

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, estuvo presente en la recepción del envío, acompañada por el diplomático venezolano Félix Plasencia, designado recientemente como representante de Caracas.

Dogu destacó que estos suministros son críticos para estabilizar el sistema de salud nacional, que ha enfrentado años de escasez de medicamentos y equipamiento básico.

¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano. Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela

¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano. - LFD pic.twitter.com/pxJ4c6r4AZ — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 13, 2026



El Departamento de Estado señaló que esta ayuda “ contribuirá a la recuperación y reconciliación” del país, en un contexto de intensos esfuerzos diplomáticos tras años de tensiones bilaterales.

Este anuncio llega en un momento de cambios en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, incluyendo la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas tras varios años de interrupción diplomática.

Washington ha señalado que ve esta acción como parte de un compromiso más amplio de cooperación, y que este es solo el primero de varios envíos planeados en las próximas semanas.

Trump visitará Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el Gobierno de Estados Unidos abrió puentes de cooperación y la administración de Venezuela. En ese marco, el presidente Donald Trump anunció que tiene previsto visitar el país sudamericano, aunque aún no se oficializa la fecha.

