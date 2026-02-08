Delcy Rodríguez Venezuela libera a opositores cercanos a María Corina Machado, tras creciente presión internacional El gobierno de Venezuela liberó el domingo a varios miembros clave de la oposición, entre ellos, algunos de los aliados más cercanos de la líder opositora María Corina Machado, en medio de una creciente presión internacional, particularmente de Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela liberó el domingo a varios miembros clave de la oposición, entre ellos, uno de los aliados más cercanos de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de una creciente presión internacional, particularmente de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, entre los liberados se encuentra el exgobernador Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado, quien aseguró que tras la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Venezuela vive un cambio.

"Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente. Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático”, dijo Guanipa a periodistas momentos después de haber sido liberado por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Guanipa, quien pasó más de ocho meses en detención, fue liberado de una instalación en Caracas, a bordo de un vehículo blindado y agentes, según imágenes que él mismo compartió.

En el momento de su detención, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto "grupo terrorista" que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

Además de Juan Pablo Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros estaban entre los liberados, entre ellos, María Oropeza, quien en agosto de 2024 transmitió en vivo su arresto por agentes de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca.

Oropeza había sido coordinadora de campaña de María Corina y tras las elecciones de julio de ese año había denunciado fraude electoral.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la coalición opositora de Venezuela también fue liberado este 8 de febrero, tras año y medio preso a manos del régimen de Maduro.

Perkins había sido arrestado en agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.

"¡Vamos por la libertad de Venezuela!!", publicó María Corina Machado en X, tras la liberación de sus colaboradores.

Henry, Perkins, Luis, Cathy, Dignora, María, Nikoll, Alby…



Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrase con los suyos.



Cuántas ganas de abrazarnos todos y de… pic.twitter.com/hpjmKBiZvg — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

El Foro Penal, un grupo venezolano de derechos de los prisioneros, confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo, esperando la liberación de decenas de presos más.

Presión internacional sobre Venezuela

La serie de liberaciones surgen ante la presión internacional sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas.

También surge después una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de l as organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos—, pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

La Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante comenzó esta semana a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría llevar a la liberación de cientos de prisioneros. La oposición y las organizaciones no gubernamentales han reaccionado con optimismo cauteloso, así como con sugerencias y demandas de más información sobre el contenido de la propuesta.

PUBLICIDAD

Delcy Rodríguez y Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hablaron por teléfono a finales de enero. Su portavoz, Ravina Shamdasani, dijo en un comunicado que él "ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a trabajar en una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación en la que los derechos humanos deben estar en el centro" y luego "desplegó un equipo" en el país sudamericano.

