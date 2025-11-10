Cambiar Ciudad
Narcotráfico

Miles de millones de dólares y más de 10,000 soldados: Sheinbaum redobla su plan contra los carteles en Michoacán tras asesinato de Manzo


Michoacán ha representado durante mucho tiempo un desafío de seguridad para los presidentes mexicanos. Diversos grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio ya que es considerada una ruta clave para el tráfico de drogas hacia el interior de México y después hacia EEUU.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el refuerzo de la presencia militar y de instancias oficiales en el estado de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un crimen que ha indignado a la opinión pública de México.

Manzo, el presidente municipal de Uruapan que declaró una feroz ofensiva al crimen, murió baleado el 1 de noviembre en un evento público, rodeado de su familia, lo que ha desatado masivas protestas en su comunidad y distintas ciudades.

"En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan. Compartimos el sentimiento. Su cobarde homicidio le duele a todo Michoacán y a todo el país", dijo Sheinbaum en un evento público con su gabinete.

El plan anunciado por Sheinbaum también ocurre días después del asesinato en Michoacán de Bernardo Bravo, un reconocido líder del sector limonero que también había denunciado el asedio criminal a los empresarios de la región.

El pasado martes, la mandataria instruyó a su gabinete a elaborar junto con autoridades locales el denominado Plan Michoacán por la paz y la justicia, presentado este domingo.

Más de 10,000 soldados para combatir el crimen en Michoacán

Uno de los ejes fundamentales es el refuerzo de la presencia de militares y guardias nacionales con el despliegue, a partir del lunes 10 de noviembre, de 1,980 elementos más, hasta sumar 10,506 de la Defensa y 1,781 de la Marina Armada.

Las fuerzas federales tendrán la misión de multiplicar las acciones destinadas a combatir el narcotráfico y la extorsión, detener criminales y de ser necesario, implementar un operativo para evitar la fuga o el ingreso de células criminales.

"Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad se sostiene con una estrategia, acciones de justicia, garantizando los derechos del pueblo", dijo.

Michoacán, con costas en el Pacífico, es una importante región agrícola donde operan al menos cinco grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos.

El secretario de Seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, declaró que el gobierno federal enviará recursos adicionales de inteligencia al estado para fortalecer las investigaciones contra los grupos del crimen organizado.

La incapacidad de México para llevar a cabo investigaciones efectivas que conduzcan al enjuiciamiento de los capos de sus cárteles de la droga ha sido un problema persistente.

“Quienes generen violencia, quienes cometan delitos, quienes dañen a las familias michoacanas y al pueblo mexicano serán investigados, arrestados y llevados ante la justicia”, dijo García Harfuch.

México anuncia inversión de 3,000 millones de dólares para el estado

Además del envío de tropas, Sheinbaum dijo que su administración invertirá más de 3,000 millones de dólares para intentar sofocar la persistente violencia en el estado.

Gran parte de los fondos para Michoacán se destinarán a diversos programas sociales gubernamentales ya existentes, cuyo objetivo es abordar las causas profundas de la violencia, según la administración, como el desempleo, la pobreza y la atención médica. La administración ampliará las becas destinadas a mantener a los jóvenes en la escuela para que el crimen organizado resulte una opción menos atractiva.

Sheinbaum, al igual que López Obrador, afirmó que los problemas de seguridad no se pueden resolver únicamente con la fuerza, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, presente en el anuncio del domingo, pertenece a su partido Morena. Recordó que su propio padre, abogado y ranchero, fue asesinado en Uruapan hace casi 40 años.

El viraje de Sheinbaum en la estrategia contra los carteles (entre presiones de Trump)

Sheinbaum ha mostrado una mayor disposición a perseguir a los poderosos cárteles de la droga del país que su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La administración del presidente Donald Trump, poco después de asumir el cargo, ejerció presión mediante la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas, en un intento, según afirmó, de impedir que México siguiera financiando el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Trump ha ofrecido ayuda estadounidense para perseguir a los cárteles, pero Sheinbaum ha dicho que México solo aceptará asistencia de inteligencia y nunca operaciones dirigidas por fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Michoacán, un desafío para México desde hace décadas

Michoacán ha representado durante mucho tiempo un desafío de seguridad para los presidentes mexicanos. Diversos grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio para traficar drogas por carretera y precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas a través del puerto estratégico de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico.

Pero también extorsionan a las comunidades locales, extorsionando a los productores de aguacate y lima, y en algunos lugares, prácticamente a cualquier persona con un negocio.

El domingo, Sheinbaum dijo que mantendrá el progreso del estado en la agenda nacional comprometiéndose a abordarlo cada dos semanas en sus ruedas de prensa matutinas diarias.

“A todos los habitantes de Michoacán les decimos: no están solos, su presidente y todo el gobierno mexicano los apoyan”, dijo.

Con información de The Associated Pres y AFP.

