Asesinato del alcalde Carlos Manzo evidencia la "inacción" del gobierno de México contra el crimen organizado

El brutal homicidio frente a una multitud del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien se había enfrentado a los carteles de la droga, dejó al desnudo la indefensión en la que está la ciudadanía ante el crimen, de acuerdo con expertos.

Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad, dijo a Univision Noticias que la situación que enfrenta Michoacán y el país entero derivan de la inacción del Estado mexicano para atacar de raíz las causas que provocan el crimen.

“El asesinato de Carlos Manzo desnuda que en cualquier momento esto le puede pasar a cualquier ciudadano, independientemente del fuero federal o del fuero común”, dijo Guerrero. “Sin duda el Estado está en una indefensión”.

El asesinato de Manzo causó conmoción luego de que un hombre lo atacó a balazos frente a una multitud durante un evento público por el Día de Muertos el sábado en el centro de Uruapan, causando pánico y terror entre los asistentes.

"No apagarán esta lucha": la indignación por el asesinato del alcalde

La muerte de Manzo, quien había llegado a la alcaldía como candidato independiente con un discurso en contra de los partidos políticos tradicionales y con la promesa de luchar frontalmente contra el crimen, causó indignación inmediata de la sociedad.

Manzo había recibido una escolta especial de 14 efectivos de la Guardia Nacional, más policías municipales, ante las constantes amenazas que recibía. Pese a ello, fue asesinado frente a decenas de personas.

Manifestantes irrumpieron en la sede del gobierno municipal luego de una marcha que siguió a la ceremonia en honor a Manzo.

Decenas de manifestantes rompieron cristales dentro del palacio municipal mientras otros exigían justicia tras el asesinato del popular alcalde. El enojo de la población también quedó de manifiesto cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue abucheado y recibido con insultos durante el funeral de Manzo.

“Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, porque seguiremos su legado, seguiremos luchando”, dijo la viuda de Manzo, Grecia Quiróz, en un discurso público el domingo.

El caso de Manzo en Michoacán revela la incapacidad del gobierno mexicano para resolver la inseguridad en esa entidad puesto que el estado ha sido blanco de operativos fallidos por años, reiteró Guerrero Baena.

Pero esa incapacidad, dijo, podría terminar si el gobierno de Claudia Sheinbaum aplica un viraje en su lucha contra el crimen para atacar de raíz las causas de la criminalidad.

“Las acciones se han enfocado únicamente a casos del crimen organizado y no se ha trabajado desde la raíz, que es el fuero común, que es la prevención del delito”, declaró.

La convulsión criminal en Michoacán refleja la crisis nacional

Guerrero Baena sostuvo que la situación de Michoacán refleja lo que ocurre en muchas partes de México, donde la sociedad y el gobierno están totalmente vulnerables al crimen organizado.

Recordó que hace apenas unos días la sociedad en ese estado condenó el asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector de producción de limones en Michoacán, presuntamente a manos de integrantes del crimen organizado.

Bravo fue asesinado luego de que denunció el acoso de los carteles a los productores de limón en Michoacán, una situación que también sufren empresarios de otros sectores en múltiples regiones de México.

Para Guerrero Baena ambos casos, el de Manzo y Bravo, dejan al descubierto la urgencia con la cual el gobierno de Sheinbaum debe reaccionar con “voluntad política” para atacar a los carteles.

“Al final ya vimos los escenarios en su momento con (los expresidentes) Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, no vimos nada con Andrés Manuel López Obrador, pero ahora Sheinbaum tiene la capacidad y tiene el poder de decisión de poder sacar a Michoacán del hoyo”, declaró.

El experto en seguridad sostuvo que los grupos criminales que operan en Uruapan son prácticamente los mismos a los que se les responsabiliza del acoso a los productores de limón.

Entre los grupos criminales dominantes, dijo, están el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y el grupo llamado Blancos de Troya. En esa región los carteles luchan por el control de la producción de aguacate y de las rutas de tráfico de drogas.

La urgencia de un plan nacional contra el crimen

Organismos empresariales y civiles reaccionaron al asesinato de Manzo con un llamado al gobierno de Sheinbauma a aplicar un esquema de combate al crimen coordinado con un enfoque en la prevención.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que reúne a cientos de empresarios mexicanos, urgió al gobierno de Sheinbaum a “redoblar esfuerzos” para combatir al crimen.

“Garantizar la seguridad y el orden es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano, y su cumplimiento es indispensable para preservar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones”, dijo el organismo.

Por eso, el organismo reiteró su llamado a “construir una estrategia nacional de seguridad integral, coordinada y con enfoque preventivo”.

“Los hechos ocurridos en Michoacán evidencian la urgencia de redoblar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para restablecer la paz y asegurar que ningún ciudadano viva bajo amenaza de la violencia”, sostuvo la organización.

Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales dijo que el asesinato del alcalde de Uruapan revela “el control que la delincuencia organizada ejerce en diversas partes del territorio mexicano”.

Ante esta situación, agregó el organismo civil, los miembros de la academia exigieron al “Estado mexicano cumplir y hacer cumplir la ley”.

Además convocó a los integrantes del organismo a una jornada de trabajo para “delinear una estrategia nacional anticrimen” para proponer al gobierno con el fin de “brindar protección, seguridad y justicia a la sociedad mexicana”.

La reacción del gobierno de Sheinbaum ante la indignación

Luego del asesinato de Manzo, Sheinbaum convocó al gabinete de seguridad federal, que encabeza el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para rendir cuentas sobre lo ocurrido.

En una conferencia de prensa convocada poco después de los hechos, García Harfuch reportó que el atacante de Manzo fue abatido en el mismo sitio donde disparó contra el alcalde.

Hasta ahora se desconoce la identidad del individuo que disparó contra el funcionario, declaró el secretario durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum este lunes.

Sheinbaum, cuyo gobierno ha buscado reportar avances contra el crimen hablando de una reducción en distintos índices delictivos, reiteró su condena contra el asesinato de Manzo, quien había pedido más apoyo de la Federación ante el acoso criminal.

“Primero, condenar el homicidio, segundo, nuestra solidaridad y condolencias a su familia y seres queridos”, dijo este lunes. “Tercero, se están haciendo todas las investigaciones”.

La presidenta, sin embargo, agregó a su respuesta una crítica a las estrategias de seguridad implementadas por los presidentes que la antecedieron a ella y a su mentor político, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la “guerra contra el narco” declarada por el expresidente Calderón y que continuó Peña Nieto no dieron resultados.

Por eso, dijo Sheinbaum, su gobierno está enfocado en combatir las causas que originan el crimen, con el uso de “inteligencia” federal para luchar contra los grupos criminales.

