Asesinan a balazos a alcalde de México que había declarado la guerra al narco y generado temor por su mano dura

Video El alcalde que le declaró la guerra al narco y que despierta temores por su mano dura en México

Un alcalde de México que había declarado la guerra al narco y generado temor por su mano dura fue asesinado a balazos en un evento público el sábado, informaron autoridades. Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán, había reconocido recientemente en una entrevista con Univision Noticias, que por momentos sentía miedo y al mismo tiempo afrontaba con valentía su ofensiva en contra de los criminales.

"Sí me da miedo en algunos momentos, pero también creo que los hombres valientes vencen ese miedo, lo controlan, lo enfrentan. Y yo creo que (con) el miedo también va paralelamente la valentía", dijo a inicios de octubre el alcalde de una zona donde se han consolidado dos grupos delictivos, el Cartel Jalisco Nuevo Generación y Los Caballeros Templarios.

Manzo, quien ganó la alcaldía en 2024 como un independiente, fue baleado durante un evento por el Día de los Muertos. Videos compartidos en redes sociales mostraron a personas corriendo al escuchar disparos.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", informó el Gabinete de Seguridad de México en su cuenta en la red X.

Manzo ocasionalmente se unía a los policías para patrullar las calles con un chaleco antibalas. En un video compartido en julio le pidió al gobierno federal hacer más para combatir la violencia. Uruapan es, por ejemplo, la ciudad número 19 en la lista de las urbes más peligrosos del mundo.

En una transmisión en vivo Manzo también ordenó a los policías de Uruapan que no dudaran en matar a los sicarios durante enfrentamientos. "Y desde luego si ven que están disparando hay que abatirlos. Hay que abatirlos. Si ven que están agrediendo a la ciudadanía hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos tecatos y esas lacras de la sociedad", se le escucha en el video.

Los policías de Uruapan le asestaron recientemente un golpe al Cartel de Jalisco. Detuvieron a quien identificaron como el jefe de plaza del cartel, René Belmonte Aguilar, alias ‘El Rino’. Belmonte ahora está en custodia de las autoridades federales mexicanas, que lo buscaban por varias acusaciones, incluyendo homicidio y secuestro.

Dos semanas después de esta detención, sicarios atacaron a policías municipales que estaban en un retén. Un policía perdió la vida en el ataque y otro resultó herido.

Un periodista asesinado recientemente en Uruapan, Michoacán

El número de homicidios en todo el estado de Michoacán descendió de 867 casos en el primer semestre de 2024 a 696 incidentes en el mismo período de 2025. En Uruapan también se observa esa tendencia a la baja, después de haber registrado 177 homicidios en 2024.

Pero un reciente análisis del INEGI, la encuestadora del gobierno mexicano, revela que Uruapan es la cuarta ciudad del país donde los mexicanos se sienten menos seguros.

Uno de los asesinatos que más había impacto a los habitantes de Uruapan fue el del periodista Mauricio Cruz Solís. Ocurrió en octubre de 2024. Poco después de haber entrevistado al alcalde Manzo, fue baleado mortalmente.

"Lo único que queremos es vivir en paz. No tenemos ningún conflicto con nadie en lo personal, pero estos grupos delictivos deben de entender que tampoco se les puede permitir que cometan ese tipo de agravios contra niños, mujeres, gente inocente. (...) Estamos luchando para dejar un precedente y también para que los que vengan continúen con esta lucha", dijo Manzo en su reciente entrevista con Univision Noticias.

Esta nota contiene información del periodista Isaías Alvarado.

