Por qué Reino Unido y Colombia decidieron dejar de compartir información de inteligencia con EEUU

El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, llega a aguas del Caribe: esto se sabe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Estados Unidos.

El anuncio fue un nuevo reflejo del evidente deterioro en la relación entre ambas naciones, que en el pasado fueron estrechos aliados en la lucha contra el narcotráfico.

Su anuncio llegaba apenas horas después de que CNN reportara que Reino Unido, de hecho, tomó la misma medida hace más de un mes, aunque Washington es uno de sus socios más cercanos en el intercambio de inteligencia.

El motivo detrás de la medida tomada por ambos gobiernos sería el mismo: la preocupación por los ataques letales de EEUU contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Ambos países dudarían acerca de la legalidad de estas polémicas acciones que se han cobrado la vida de al menos 75 personas desde septiembre, y que expertos de Naciones Unidas calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”. El gobierno británico se negó a confirmar o desmentir la información.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las medidas tomadas por Colombia y Reino Unido, en un día en el que la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque (más de 4,000 marinos y decenas de aeronaves) atrajo de nuevo la atención a esta controversia.

Continúa escalando la tensión entre Colombia y EEUU

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", anunció Petro en la red social X.

Según el presidente colombiano, la decisión "se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas", agregó.

“La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, concluyó en un mensaje que incluye el artículo de CNN con la misma medida tomada por Reino Unido.

Debido a la brevedad de su publicación, no está claro qué tipo de información dejará de compartir Colombia con EEUU.

Petro exigió hace semanas que se investigue a Trump por supuestos crímenes de guerra relacionados con sus ataques en aguas internacionales frente a costas de Latinoamérica.

La campaña militar afectó hasta ahora a ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago.

Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro y de varios de sus funcionarios. El gobierno estadounidense también anunció en octubre el retiro de ayudas financieras al país sudamericano para la lucha antidrogas.

Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 24 de octubre.

“El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, agregó.

Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia a EEUU hace un mes, según CNN

Apenas horas antes, CNN reportó que Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con EEUU sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales.

Según fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por ese medio, las autoridades británicas creen que los ataques militares estadounidenses violan el derecho internacional.

Su preocupación comenzó tan pronto como Washington inició su campaña militar en el Caribe a inicios de septiembre, ante la posibilidad de que EEUU pudiera utilizar la información de inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.

De hecho, la suspensión del suministro de información de inteligencia comenzó hace más de un mes, según apuntaron las fuentes de CNN.

Hasta entonces, sin embargo, Reino Unido había sido uno de los principales aliados de Washington a la hora de compartir este tipo de información, dado que Londres controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia.

Estos datos han permitido históricamente a EEUU localizar embarcaciones sospechosas de llevar droga para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, detener a su tripulación y confiscar las drogas.

El claro y rotundo cambio de estrategia liderado por Trump, que justifica sus ataques letales como operaciones necesarias contra carteles de la droga que su gobierno ha calificado como organizaciones terroristas, habría motivado la medida de Reino Unido.

Sin embargo, el gobierno británico se negó a comentar sobre la información publicada por CNN.

"No hacemos comentarios sobre asuntos de seguridad o inteligencia", declaró a la prensa un portavoz del primer ministro del país, Keir Starmer.

"EEUU es nuestro socio más cercano en defensa, seguridad e inteligencia", subrayó al tiempo que evitó pronunciarse sobre las supuestas preocupaciones del Reino Unido respecto a los ataques.

"Las decisiones al respecto son competencia de EEUU", concluyó.

Rechazo en bloque a la incursión militar de EEUU en el Caribe

La incursión militar estadounidense en aguas internacionales aumentó la presión sobre Venezuela, que considera los ataques cerca de sus costas como una excusa para derrocar a Nicolás Maduro, al que Washington y otros gobiernos no reconocen tras su cuestionada reelección el año pasado.

Medio centenar de países rechazaron el pasado domingo en una declaración conjunta el "uso de la fuerza" que contradice al derecho internacional, sin mencionar directamente a EEUU.

El documento fue suscrito durante una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta, con Petro como anfitrión.

Colombia es el principal país exportador de cocaína en el mundo y cada año supera su propio récord de producción de esa droga, así como de la expansión territorial de los narcocultivos, reportó la agencia AFP.

En la medición de la ONU más reciente, alcanzó las 2,664 toneladas de cocaína producidas.

Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su gobierno ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a EEUU por no reducir la demanda.

Washington fue un histórico aliado militar de la nación sudamericana, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

