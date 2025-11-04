Califican de "ciclo repetitivo" el plan de Sheinbaum para frenar la violencia en Michoacán tras el asesinato de Manzo

Video Revelan videos de los momentos previos al asesinato del alcalde Carlos Manzo en México

Ante el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno de México anunció la conformación del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el martes que convocó a los miembros de su gabinete con tal fin luego del asesinato de Manzo, cuya muerte desató una ola de indignación en México.

Manzo fue asesinado ante una multitud que estaba reunida para celebrar el Día de Muertos en pleno centro de Uruapan. El atacante murió en el lugar.

Sheinbaum dijo que el plan consistirá en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

La mandataria dijo que a partir de este martes el gabinete trabajará en conjunto con representantes de la sociedad de Michoacán para establecer los detalles del plan.

“Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia”, dijo la presidenta.

“Un ciclo repetitivo”

Los analistas en México, sin embargo, reaccionaron de inmediato con escepticismo ante el esquema anunciado por Sheinbaum, puesto que la entidad ha sido blanco por años de múltiples programas federales que no han logrado resolver la crisis de inseguridad.

Alberto Guerrero Baena, analista de temas de seguridad afincado en Michoacán, dijo que el plan anunciado por Sheinbaum parece parte de un “ciclo repetitivo” que le sigue a múltiples planes implementados en gobiernos anteriores sin éxito.

“Normalmente estos planes no traen buenos resultados”, dijo Guerrero a Univision Noticias. “Tendríamos que revisar muy a fondo este nuevo ‘Plan Michoacán’ para establecer si no tiene coincidencias con el ‘Plan Michoacán’ de hace 10 años”.

Recordó que planes similares fueron anunciados en medio de olas de inseguridad durante las gestiones presidenciales de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, antecesor inmediato de Sheinbaum.

Guerrero hizo énfasis en el Plan Michoacán implementado en particular por el gobierno de Peña Nieto que, de acuerdo con el analista, en lugar de resolver la crisis, “empoderó” organizaciones delictivas y dejó “una estela de corrupción”.

Otros comentaristas políticos también reaccionaron con críticas a la presidenta.

“Otra vez la Presidenta @Claudiashein¡miente! No hay dinero asignado en el Presupuesto 2026, para su supuesto ‘Plan Michoacán’, es pura demagogia barata”, escribió en X Mario DiCostanzo, exlegislador federal de oposición.

Contexto de violencia y muerte en Michoacán

Además del ataque que acabó con la vida de Manzo, las acciones anunciadas por Sheinbaum siguen al asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero que había denunciado el asedio de los carteles a los productores de Michoacán.

Sin embargo, esos no son los únicos homicidios recientes en el estado. A nivel estatal y nacional a diario se reportan decenas de asesinatos. Los funcionarios locales, en particular, se han convertido en un blanco fácil para el crimen.

La organización estadounidense Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por su siglas en inglés) posicionó a México en un reporte reciente como el país con mayor número de ataques contra funcionarios en 2024.

El año pasado, ACLED documentó 342 ataques contra funcionarios locales, la mayoría de los cuales se registraron durante las campañas generales, calificadas como de las más violentas de la historia.

Qué propuso Sheinbaum como punto de arranque para el “Plan Michoacán”

A reserva de lo que se agregue al esquema tras las reuniones con representantes de Michoacán, la presidenta propuso una serie de acciones como punto de arranque para su plan.

Por ejemplo, para el eje de seguridad y justicia contempló el despliegue de más fuerzas federales al estado, la creación de una fiscalía especializada, la aplicación de un sistema de alertas para alcaldes y la instalación de oficinas de la presidencia de México en algunos municipios.

También planteó la realización de mesas de seguridad quincenales y una reforma para fortalecer la fiscalía estatal.

El despliegue de fuerzas, dijo, inició el lunes, en medio de la ola de protestas por el asesinato de Manzo.

En el segundo eje, de desarrollo económico con justicia, Sheinbaum planteó la entrega de apoyos al sector rural y más inversión en infraestructura agrícola.

Para el tercer eje, de educación y cultura para la paz, la presidenta enlistó la construcción de centros comunitarios y la realización de eventos que promuevan la paz.



