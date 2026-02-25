Noticias

¿Qué son las Tropas Guardafronteras de Cuba que mataron hoy a cuatro personas en una lancha rápida de EEUU?

Esta mañana, una lancha rápida detectada en aguas territoriales cubanas fue atacada por Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior.

Autoridades de Cuba informaron que la mañana de este miércoles 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora en aguas territoriales cubanas, y que, cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco militares a bordo, se acercó a la embarcación para su identificación, la tripulación de la lancha "infractora" abrió fuego contra el personal cubano, resultando herido el comandante de la embarcación cubana. A esto se suma que cuatro agresores a bordo del buque extranjero murieron y seis resultaron heridos

"La embarcación, registrada en Florida, Estados Unidos, con número de matrícula FL7726SH, se aproximó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara".
¿Qué son las Tropas Guardafronteras de Cuba que atacaron la lancha procedente de EEUU?

Las Tropas Guardafronteras pertenecen al Ministerio del Interior. Creadas en 1963, poco después del triunfo de la Revolución Cubana; su función principal es la vigilancia y protección de las fronteras marítimas y terrestres del país.

  • Tienen funciones policiales y de control fronterizo.
  • Actúan principalmente en seguridad interna y migratoria.
  • No son una fuerza militar convencional, aunque están armadas.
  • Se organizan en regiones o sectores marítimos y terrestres distribuidos a lo largo de la isla.

Las Tropas Guardafronteras tienen funciones principalmente policiales y de seguridad interna, aunque están armadas, a diferencia de la Marina de Guerra Revolucionaria, que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y cumple funciones militares.

Su equipo


Lanchas patrullas rápidas (para intercepción en aguas territoriales).
Buques de patrulla costera.
Sistemas de radar y vigilancia costera.
Armamento ligero y medio para operaciones de control marítimo.
Apoyo aéreo coordinado con otras fuerzas estatales.

Durante la llamada Crisis de los Balseros, las Tropas Guardafronteras tuvieron un papel central en la intercepción y control de salidas masivas hacia Estados Unidos.

Fiscal de Florida ordena investigación

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que se investigará el caso

He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas

Identifican a tripulantes

El gobierno cubano dijo hoy que los 10 pasajeros de un barco que abrió fuego contra sus soldados eran cubanos armados residentes en Estados Unidos que intentaban infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo.

¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?

¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?

