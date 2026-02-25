Noticias

EEUU suaviza el veto petrolero a Cuba en medio del colapso humanitario en la isla

Estados Unidos suavizó este miércoles su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, golpeada por una grave crisis económica y energética que preocupa a varios líderes caribeños ante el riesgo de desestabilización en la región.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
Estados Unidos anunció este miércoles que permitirá la venta de petróleo venezolano a Cuba, que enfrenta una severa crisis energética que ha semiparalizado la actividad económica y de las personas en la isla caribeña.

El Departamento del Tesoro indicó que iba a permitir "transacciones que apoyen al pueblo cubano", incluido el petróleo venezolano para "uso comercial y humanitario".

Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del estado comunista.

Varios líderes caribeños mostraron su temor a que la crisis cubana perjudique al conjunto de la región.

"El sufrimiento humanitario no beneficia a nadie", afirmó el martes el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. "Una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a Cuba", dijo el dirigente en una cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para abordar la situación en Cuba y también en Venezuela.

El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, coincide y declaró: "Una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos".

Estados Unidos ha mantenido u n embargo comercial y financiero sobre Cuba casi de forma continua desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Y tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, Washington tomó control de las exportaciones petroleras venezolanas, cerrando una vía de suministro de petróleo fundamental para La Habana.

Venezuela llegó a enviar hasta 100,000 barriles diarios de petróleo a Cuba, dentro de la alianza política del castrismo con el chavismo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió en la reunión de Caricom la operación contra Maduro con el argumento de que Venezuela logró avances "sustanciales" desde entonces.

"Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas", aseguró.

Según él, Venezuela ha entrado en una nueva etapa en la que es necesario celebrar "elecciones justas y democráticas", aunque no precisó ningún calendario.

"Nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", afirmó Rubio.

Ayuda de Canadá y México

Canadá, que se ha desmarcado de EEUU al mantener relaciones cordiales con La Habana, anunció una ayuda de ocho millones de dólares canadienses (5,8 millones de dólares) para Cuba, que sufre apagones continuos y una grave escasez de combustible.

Por su parte, México envió un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba. El martes, dos buques de la Armada mexicana zarparon del puerto de Veracruz, México, con más de mil toneladas de suministros alimenticios.

Uno de los buques transporta principalmente frijoles y leche en polvo, y el otro, frijoles y otros alimentos donados. Se espera que lleguen el sábado.

Video Fiscal General de Venezuela renuncia al cargo luego de años de polémicas detenciones a opositores
