La polémica en México por la decisión de una jueza de conceder amparo a 'El Nini', para evitar su extradición

“Se detiene, en este caso, a Néstor Isidro, y una jueza casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, expresó el mandatario.