Gustavo Petro Petro y Delcy Rodríguez acuerdan plan comercial y de seguridad para Colombia y Venezuela Este viernes 24 de abril de 2026, Rodríguez recibió a Petro en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde uno de los temas centrales fue la seguridad de la frontera compartida, la cual se extiende por más de 1,400 millas.

Video Delcy Rodríguez y Gustavo Petro tienen reunión hoy en Caracas, Venezuela

Han pasado 111 días de la captura de Nicolás Maduro durante la incursión de las fuerzas de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, lo que empujó el ascenso de Delcy Rodríguez, como presidenta interina.

Con las relaciones diplomáticas con Estados Unidos restablecidas cualquiera hubiese pensado que el primer presidente en visitar Caracas sería Donald Trump, pero no ha sido así, Gustavo Petro, de Colombia, se adelantó.

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Este viernes 24 de abril de 2026, Rodríguez recibió a Petro en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde uno de los temas centrales fue la seguridad de la frontera compartida, la cual se extiende por más de 1,400 millas.

Los acuerdos clave de la reunión: comercio e interconexiones

Al concluir la reunión, los mandatarios dieron una conferencia de prensa en donde anunciaron acuerdos en materia de seguridad fronteriza para el combate al narcotráfico y a las bandas criminales, así como la reconstrucción de las relaciones comerciales y la interconexión eléctrica y gasífera.

Delcy Rodríguez habló por algunos minutos con mucha precisión en donde reconoció que con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, en 2022, se volvió a abrir una frontera que sus antecesores habían cerrado a Venezuela afectando el comercio entre ambos países.

Detallando que esta actividad económica binacional pasó de cifras de 7,000 millones de dólares a solo 70 millones, lo que se ha recuperado con la actual administración, ascendiendo a 1,200 millones de dólares, “es la construcción paulatina de nuestras relaciones comerciales”.

Durante el encuentro, precisó la presidenta encargada de Venezuela, también conversaron sobre el impulso a la interconexión eléctrica para el Occidente del país, como un tema prioritario, derivado de la desinversión en el sistema eléctrico nacional producto de sanciones que han afectado directamente a este sector.

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Asimismo, resaltó los acuerdos para la interconexión gasífera, “nosotros no solo podamos llevar gas a Colombia sino que nosotros podamos conjuntamente exportar gas a otros países”, anunció Delcy Rodríguez.

Punto clave: la seguridad en la fronetara Venezuela-Colombia

La presidenta Rodríguez y su homólogo anunciaron un acuerdo para el combate a las bandas criminales y grupos del narcotráfico transnacional en la frontera compartida que va desde el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia.

Hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales, a grupos de delito transnacional donde nos hemos planteado ambos países la elaboración, para lo que corresponde al territorio de Venezuela y Colombia, planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia, que deben entrar en vigencia inmediata. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Asimismo, lanzó un mensaje a los grupos criminales: “Que sepan los grupos del narcotráfico grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando paso firme para el combate a estos delitos”.