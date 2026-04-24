Nicolás Maduro Trump defiende a soldado acusado de apostar por la caída de Maduro y lo compara con el exbeisbolista Pete Rose Donald Trump comparó el caso contra Van Dyke con el fallecido jugador de béisbol Pete Rose, quien fue expulsado de las Grandes Ligas de Béisbol en 1989, y a quien el presidente ha dicho que le gustaría dar un indulto total postumo

Video Caso del soldado que apostó sobre captura de Maduro está en la misma corte donde se lleva el juicio del exlíder de Venezuela

Lejos de condenar los actos del soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Gannon Ken Van Dyke, quien habría utilizado información clasificada para apostar y ganar más de 400,000 dólares, el presidente Donald Trump le restó importancia, incluso lo defendió.

El Departamento de Justicia y el FBI imputaron el jueves a Van Dyke por la presunta utilización de información confidencial para ganar apuestas en Polymarket, específicamente sobre el operativo de las fuerzas estadounidenses, del 3 de enero de 2026, para detener a Nicolás Maduro en Venezuela.

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Cuestionado sobre las acusaciones de las autoridades federales en contra de Van Dyke, Trump no se mostró molesto. Su primer impulso fue preguntar sobre si el soldado había apostado a favor o en contra del operativo.

Incluso comparó el caso con el fallecido jugador de béisbol Pete Rose, quien fue expulsado de las Grandes Ligas de Béisbol en 1989 después de que una investigación expuso que había apostado en partidos mientras dirigía a los Rojos de Cincinnati.

“ Es como si Pete Rose apostara por su propio equipo”, señaló Donald Trump, y añadió: “Si hubiera apostado en contra de su equipo, eso no sería válido. Pero apostó por su propio equipo”, resaltó el presidente estadounidense.



La comparación con la del exbeisbolista Pete Rose, a quien Trump ha expresado su intención de indultar, hizo surgir cuestionamientos sobre si el mandatario podría tomar una decisión similar respecto al soldado Van Dyke.

De hecho, algunos aliados del presidente ya han sugerido públicamente que el militar debería recibir un indulto.

Según la acusación, el elemento más grave contra el soldado estadounidense radica en que tenía conocimiento de una operación clasificada destinada a derrocar a Maduro, lo que le permitió obtener ganancias desproporcionadas. Gracias a esa ventaja, habría multiplicado aproximadamente por doce una apuesta inicial de 34.000 dólares, obteniendo beneficios ilícitos significativos.

Libertad bajo fianza para el soldado

El soldado de las fuerzas especiales, Gannon Ken Van Dyke, obtuvo libertad bajo fianza este viernes, según informó el magistrado federal de Carolina del Norte.

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El magistrado autorizó la liberación de Van Dyke y estableció que debe presentarse en un tribunal federal de Nueva York el próximo martes para continuar con su caso.

Se le impuso una fianza no garantizada de 250,000 dólares, la cual no requería que Van Dyke aportara dinero.