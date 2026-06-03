Colombia Colombia: polarización y ataques camino a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Colombia transitará tres semanas de campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el derechista Abelardo de la Espriella, y el oficialista de izquierda Iván Cepeda, en un escenario polarizado, donde aumentan los ataques entre ambas opciones, y donde las denuncias de fraude del presidente colombiano Gustavo Petro fueron desestimadas por la misión electoral de la Unión Europea

Video Polarización en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda vuelta

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia arrojó el sorpresivo resultado del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella derrotando a Iván Cepeda, el senador oficialista de izquierda respaldado por el presidente Gustavo Petro, que llegó en segundo lugar.

Con propuestas absolutamente opuestas en lo ideológico, político, social y económico, Colombia asistirá a la segunda vuelta el 21 de junio en un escenario de marcada polarización, con la sombra de la intensificación de la violencia armada planeando de nuevo sobre el país, y mientras desde el oficialismo se lanzan dudas sobre la transparencia del proceso electoral del pasado fin de semana, algo rechazado por los observadores de la Unión Europea.

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De la Espriella, que nunca había aspirado a un puesto de elección popular, consiguió un récord de apoyos con más del 43% de los casi 24 millones de votos emitidos. Cepeda obtuvo el 41%.

Ahora, tras una campaña más bien chata y sin debates, los candidatos entran en una carrera apretada de tres semanas en la que tendrán que pelear cada voto restante, y donde los ataques al rival se vuelven más agresivos.

La pregunta es hacia dónde se volcarán el centro y la derecha tradicional del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya candidata, la senadora Paloma Valencia, fue la tercera en discordia y apoyó a De la Espriella tras quedar rezagada con poco menos del 7% de los votos.

"El país está bastante dividido (...) la sensación es que en segunda vuelta las cosas van a seguir igual", dice a la AFP Camilo Martínez, un diseñador de 25 años en la caribeña Barranquilla.

Cepeda, artífice de la fracasada política de "paz total" de Petro, es criticado por los votantes de derecha, que lo asocian con la indulgencia frente al crimen.

"Mano dura es lo que se necesita. Ya vimos que la paz total fue un fracaso total", dijo Víctor Castellanos, un empresario de 32 años que votó por De la Espriella en su bastión Barranquilla (norte) Castellanos, preocupado por los niveles de delincuencia y extorsión que azotan al país.

Otros, como Carolina Ponzo, una curadora de arte capitalina de 70 años, piensan que el ascenso de la ultraderecha es "tenebroso" e "inesperado".

"Hay una globalización de la ultraderecha a nivel mundial que es aterradora", sostiene, y espera "el milagro que hizo Petro" para la segunda vuelta.

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Escenario inesperado

La victoria que logró de la Espriella lo colocó en ventaja ante Cepeda, que rehusó debatir mientras lideraba las encuestas. Ahora, en un segundo lugar, el candidato de izquierda cambió de opinión y aceptó una discusión con el derechista, aunque sin fecha ni condiciones previstas.

"¿Ahora sí, cobarde?", respondió De la Espriella, quien pidió a los medios de comunicación "que fijen fecha y hora" para llevarlo a cabo.

Los insultos de lado y lado suben de tono.

Cepeda llama "misógino" y "homofóbico" al derechista, en respuesta a numerosos comentarios del abogado sobre el tamaño de sus "cojones" y críticas a opositores gays.

Pero debe moderarse si aspira a conquistar el centro, señalan expertos.

De su lado, De la Espriella "recogió el sentir del antipetrismo y del radicalismo de derecha", explica Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

El abogado quiere construir megacárceles para criminales que sean alimentados con "pan y agua" y hacer ricos a los colombianos, así como él lo logró.

La izquierda cuestiona el origen de su fortuna y la defensa de personalidades como narcotraficantes y el presunto testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab.

De la Espriella representa "una derecha anacrónica, reaccionaria" en la región, dijo Conny García, una defensora de derechos humanos de 37 años que apoya a Cepeda.

¿Alivio en los mercados financieros?

Los mercados reaccionaron positivamente al resultado de la primera vuelta, con un fortalecimiento de la moneda local y una subida de los bonos del país, anticipando un ambiente económico más amigable con un eventual gobierno de derecha.

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El peso colombiano se apreciaba casi 2.42% frente al dólar del viernes a este martes, de acuerdo a datos del Banco de la República. Así, el martes el dólar cotizaba a 3,560 pesos frente a 3,646 del viernes.

Uno de los principales retos del próximo presidente será financiero.

Colombia acumula un déficit fiscal que roza el 7% del PIB tras la crisis de la pandemia y los programas sociales de alto gasto impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella dice inspirarse en las medidas económicas del presidente argentino Javier Milei y promete una reducción del Estado del 40%. Su apuesta a la reactivación del sector de los combustibles fósiles, a contrapelo de Petro, es bien recibida por los mercados.

La acción de la estatal petrolera Ecopetrol, la principal empresa colombiana, se disparó con el resultado electoral. El lunes, su cotización alcanzó un máximo en 52 semanas.

Denuncias de fraude desestimadas por la Unión Europea

Aún en el proceso de digerir los resultados adversos, Cepeda intentó moderar los reclamos de fraude del presidente Petro, que sugirió el mismo día de los comicios que el software que realiza el conteo preliminar, fabricado por una compañía privada, fue alterado y que "centenares de miles de votos fueron agregados".

Sin embargo, la misión de observadores electorales de la Unión Europea desestimó este martes algún fraude, afirmando que el recuento de votos se llevó a cabo de manera "transparente, ordenada y fluida".

El jefe de la misión, Esteban González Pons, afirmó que ninguno de los 12 candidatos de las elecciones del domingo acudió a su misión para denunciar irregularidades.

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Cepeda había dicho el lunes, matizando las acusaciones de Petro, que esperará el escrutinio definitivo para pronunciarse, aunque no tiene "evidencias" sobre "eventuales irregularidades".

Felicita Trump a Abelardo de la Espriella

El presidente Donald Trump, felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella tras su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en las que obtuvo una amplia votación.

El mandatario también calificó a De la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”, y aseguró que el aspirante “lucha incansablemente por su gran país y su gente”, destacando además su postura política y su visión de gobierno.

"¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!", escribió en su red social Truth.