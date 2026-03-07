Gustavo Petro Elecciones legislativas en Colombia: Las claves del proceso electoral del 8 de marzo El domingo los colombianos podrán asistir a las urnas electorales para elegir a los miembros del Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, y participar en la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.

Video Incautan casi un millón de dólares por compra de votos en Colombia

Colombia se alista para una jornada electoral intensa para este domingo 8 de marzo, en medio de diversos retos para el presidente de izquierda Gustavo Petro, cuya continuidad de su proyecto se juega en las urnas.

¿Qué se elige este 8 de marzo en Colombia?

El domingo los colombianos podrán asistir a las urnas electorales para elegir a los miembros del Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, para el periodo 2026-2030.

Para las elecciones del 8 de marzo, se eligen 102 senadores y 181 representantes a la Cámara. Adicionalmente, el segundo lugar en las elecciones presidenciales obtiene 1 curul en el Senado y 1 en la Cámara.

Esto significa que el Congreso de la República quedará conformado por 103 senadores y 182 representantes.

A partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, hora local, se llevarán a cabo las votaciones de este domingo.

Para el Senado, los votantes deberán elegir entre la circunscripción nacional o la circunscripción especial de comunidades indígenas.

¿Quieres participar en la consulta de precandidatos presidenciales?



Al momento de votar recibirás las tarjetas electorales de Senado y Cámara. Además, el jurado te informará sobre una tercera tarjeta: la de consulta y tú decides si quieres participar.



Infórmate sobre cómo… pic.twitter.com/oMv7KNY0ol — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 7, 2026

Para la Cámara de Representantes, se decide entre la circunscripción territorial, indígena o afrodescendientes. Además de más la tarjeta de CITREP.

Además de las elecciones legislativas, los ciudadanos también podrán participar en la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República. En esas tarjetas electorales encontrarán a los precandidatos con foto, nombre y partido político o alianza

De acuerdo con datos de la Registraduría de Colombia, los ciudadanos colombianos que pueden ejercer su derecho al voto son 41 millones 287 mil 084 personas; de los cuales, 40 millones 036 mil 238 ciudadanos lo harán desde su territorio; mientras que 1 millón 250 mil 846 lo harán desde el exterior.

¿Puedo votar si estoy en el extranjero?

En caso de que te encuentres en el extranjero, la votación se realiza desde el lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo, y en todos esos días las mesas de votación funcionarán en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿Qué requisitos necesito para votar?

Para poder votar, debes presentar tu cédula de ciudadanía válida; ya sea de forma física, que es amarilla con hologramas, o digital, la cual debes descargar y activar desde la aplicación oficial.

TLS

