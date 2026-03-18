Gustavo Petro Petro cuestiona a Ecuador por bombardeos en la frontera: "Hay 27 cuerpos calcinados" El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este martes una dura crítica contra el gobierno de Ecuador tras una serie de operaciones militares en la zona fronteriza. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario colombiano puso en duda la versión oficial de Quito y denunció un saldo trágico de víctimas.

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La controversia escaló luego de que Gustavo Petro calificara como "no creíble" la explicación ofrecida por el gobierno de Daniel Noboa sobre los ataques aéreos realizados en la región colindante. Según el jefe de Estado colombiano, la realidad en el terreno contradice los reportes iniciales.

Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Impacto en la población civil

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El mandatario subrayó que el área afectada no solo alberga grupos armados, sino a comunidades campesinas que han estado avanzando en procesos de paz y legalidad. Petro destacó que muchas de estas familias han decidido "pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", sugiriendo que el uso de fuerza con explosivos pone en riesgo a civiles que se han acogido a programas de sustitución.