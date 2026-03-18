Gustavo Petro

Petro cuestiona a Ecuador por bombardeos en la frontera: "Hay 27 cuerpos calcinados"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este martes una dura crítica contra el gobierno de Ecuador tras una serie de operaciones militares en la zona fronteriza. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario colombiano puso en duda la versión oficial de Quito y denunció un saldo trágico de víctimas.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
add
Síguenos en Google
Video Tensiones en América del Sur: ¿Cuál es el reciente conflicto entre Ecuador y Colombia?

La controversia escaló luego de que Gustavo Petro calificara como "no creíble" la explicación ofrecida por el gobierno de Daniel Noboa sobre los ataques aéreos realizados en la región colindante. Según el jefe de Estado colombiano, la realidad en el terreno contradice los reportes iniciales.

Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias
Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Más sobre Colombia

Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza
1 mins

Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza

América Latina
Pospuesto el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
1 mins

Pospuesto el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

América Latina
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debuta como actor
2 mins

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debuta como actor

América Latina
Colombia y EEUU invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva contra el narcotráfico
2 mins

Colombia y EEUU invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva contra el narcotráfico

América Latina
Muerte de Yeison Jiménez: lo que se sabe del accidente aéreo en Colombia en el que murió el cantante
2 mins

Muerte de Yeison Jiménez: lo que se sabe del accidente aéreo en Colombia en el que murió el cantante

América Latina
Con su mayor portaviones: EEUU envía al Caribe al grupo de ataque más poderoso de su Armada
8 mins

Con su mayor portaviones: EEUU envía al Caribe al grupo de ataque más poderoso de su Armada

América Latina
Tribunal de Colombia revoca sentencia de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe
3 mins

Tribunal de Colombia revoca sentencia de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe

América Latina
Tribunal de Colombia ordena liberar a expresidente Álvaro Uribe mientras apela su condena de 12 años de prisión
2 mins

Tribunal de Colombia ordena liberar a expresidente Álvaro Uribe mientras apela su condena de 12 años de prisión

América Latina
EEUU sabía del uso ilegal del programa de espionaje Pegasus mucho antes de donarlo a Colombia
8 mins

EEUU sabía del uso ilegal del programa de espionaje Pegasus mucho antes de donarlo a Colombia

América Latina
La misteriosa conexión de una pareja colombiana con los espías rusos entregados a Putin
7 mins

La misteriosa conexión de una pareja colombiana con los espías rusos entregados a Putin

América Latina

Impacto en la población civil

PUBLICIDAD

El mandatario subrayó que el área afectada no solo alberga grupos armados, sino a comunidades campesinas que han estado avanzando en procesos de paz y legalidad. Petro destacó que muchas de estas familias han decidido "pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", sugiriendo que el uso de fuerza con explosivos pone en riesgo a civiles que se han acogido a programas de sustitución.

Estas declaraciones se dan en un marco de creciente fricción entre ambos gobiernos por el manejo de la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico. Mientras Ecuador sostiene que sus operaciones van dirigidas contra objetivos estratégicos del crimen organizado, Colombia manifiesta su preocupación por la proporcionalidad de la fuerza y la posible afectación de sus ciudadanos y proyectos sociales en la zona. Hasta el momento, la presidencia de Ecuador no ha emitido una respuesta formal ante los señalamientos de su homólogo colombiano.

Relacionados:
Gustavo Petro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX