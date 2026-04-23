Departamento de Justicia

EEUU acusa a soldado de usar información clasificada para ganar una apuesta de más de 400.000 dólares por la captura de Maduro

De acuerdo con la acusación, el soldado de las Fuerzas Especiales de EEUU, Van Dyke, participó en la planificación y ejecución de la operación militar en Venezuela, el pasado 3 de enero de 2026, denominada Operación Resolución Absoluta, y, según el reporte, utilizó su acceso a información clasificada

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Autoridades federales acusaron penalmente al soldado de las fuerzas especiales estadounidenses, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, de hacer apostar sobre la incursión que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro, utilizando información privilegiada para ganar la apuesta.

La acusación formal contra Van Dyke habla de cargos por el uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

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El Departamento de Justicia señaló que el soldado estadounidense habría armado un plan para utilizar información clasificada sensible para realizar apuestas en Polymarket, un mercado de predicción.

De acuerdo con la acusación, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, denominada Operación Resolución Absoluta, y, según el reporte, utilizó su acceso a información clasificada sobre dicha operación para obtener beneficios personales.

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El soldado comparece este jueves ante el juez magistrado Brian S. Mayers en el Distrito Este de Carolina del Norte, mientras que el caso fue asignado a la jueza Margaret M. Garnett en el Distrito Sur de Nueva York.

El fiscal federal Jay Clayton señaló que Van Dyke presuntamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de los Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar sobre el momento y el resultado de dicha operación, todo ello con el fin de obtener ganancias.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, indicó que el anuncio deja claro que nadie está por encima de la ley, y que haría lo posible para “ salvaguardar los secretos de nuestra nación”, declaró.

Por estos hechos, el soldado de 38 años residente de Fayetteville, Carolina del Norte, está acusado de tres cargos de violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión; un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y un cargo de transacción monetaria ilegal, que significa una pena máxima de 10 años de prisión.

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Polymarket abrió apuesta sobre Maduro y Van Dyke aprovechó

En 2025, la plataforma de predicciones Polymarket ofrecía contratos sobre eventos políticos relacionados con Venezuela, como la posible presencia de fuerzas estadounidenses, la salida de Nicolás Maduro del poder o una eventual invasión antes de enero de 2026. Estos contratos permitían apostar por la probabilidad de que dichos eventos ocurrieran en fechas específicas.

A finales de diciembre de 2025, Van Dyke creó una cuenta en la plataforma y realizó unas 13 apuestas, todas a favor de que esos eventos sí ocurrirían. Apostó alrededor de 33,000 dólares mientras tenía acceso a información clasificada sobre una operación militar secreta, lo que le dio ventaja para anticipar los resultados.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas, lo que confirmó varios de los eventos apostados. Tras hacerse público, los contratos se resolvieron a favor del “sí”, generándole ganancias cercanas a 400,000 dólares. Luego intentó ocultar el origen del dinero moviéndolo a cuentas de criptomonedas y eliminando rastros de su identidad.

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