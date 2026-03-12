Gustavo Petro

Pospuesto el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

Los gobiernos de Colombia y Venezuela informaron este 12 de marzo de 2026 la suspensión del encuentro presidencial previsto para el día de mañana en el Puente Internacional Atanasio Girardot.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Secretario del Interior de EEUU se reúne con Delcy Rodriguez en Venezuela

A través de un breve comunicado conjunto, ambas naciones explicaron que la decisión de posponer la reunión se debe a "motivos de fuerza mayor". Pese al cambio de agenda, el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, ratificó su invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, para concretar la cita en una fecha próxima. Ambos gobiernos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación binacional y el desarrollo de los territorios fronterizos. Aún no se ha anunciado la nueva fecha para el encuentro. La mandataria venezolana fue reconocida recientemente como única líder en el Gobierno venezolano por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Relacionados:
Gustavo PetroDelcy RodríguezNicolás Maduro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX