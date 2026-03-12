Pospuesto el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

A través de un breve comunicado conjunto, ambas naciones explicaron que la decisión de posponer la reunión se debe a "motivos de fuerza mayor". Pese al cambio de agenda, el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, ratificó su invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, para concretar la cita en una fecha próxima. Ambos gobiernos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación binacional y el desarrollo de los territorios fronterizos. Aún no se ha anunciado la nueva fecha para el encuentro. La mandataria venezolana fue reconocida recientemente como única líder en el Gobierno venezolano por parte de la administración del presidente Donald Trump.